Weekend del settore giovanile amaranto: prestazioni intense tra pareggi, crescita e sfide impegnative

Un fine settimana di emozioni per il settore giovanile dell’Arezzo, impegnato in diverse categorie con risultati che evidenziano crescita, determinazione e sfide complesse.

Primavera 4

Campionato fermo.

Under 17 | Gubbio – Arezzo 2-2

Una gara vibrante tra Gubbio e Arezzo si chiude in parità. Dopo un avvio vivace, i rossoblù colpiscono la traversa al 6’. Al 16’, Minocci finalizza una brillante azione amaranto per il vantaggio. Un errore difensivo consente però al Gubbio di pareggiare prima dell’intervallo. Nella ripresa, il Gubbio ribalta il risultato, ma l’Arezzo reagisce con determinazione: al 60’, Valenti segna su assist di Minocci. Poco dopo, un rigore guadagnato da Minocci viene fallito da Valenti. Il 2-2 finale sottolinea la crescita della squadra.

Under 16 | Arezzo – Spal 0-0

Un pareggio senza reti che lascia un pizzico di amaro in bocca. L’Arezzo domina nel primo tempo, ma non concretizza le numerose occasioni. Nella ripresa, il ritmo resta alto, con chance per entrambe le squadre, ma il risultato non si sblocca. Fermare la capolista Spal è comunque un risultato incoraggiante per i giovani amaranto.

Under 15 | Gubbio – Arezzo 1-1

Il primo tempo vede l’Arezzo padrone del campo, con Centi che sblocca il risultato. Tuttavia, al 42’, il Gubbio pareggia nell’unica occasione avuta. La ripresa è completamente diversa: i rossoblù dominano mentre gli amaranto faticano a reagire, lasciando il risultato sul pari.

Under 14 PRO | Empoli – Arezzo 5-1

Contro una delle migliori realtà giovanili italiane, l’Arezzo affronta una sfida proibitiva. Il divario fisico e tecnico si fa sentire, e i giovani amaranto commettono errori che l’Empoli trasforma in gol. Nonostante il risultato pesante, emergono spunti positivi sotto il profilo tecnico e tattico, un incoraggiamento per affrontare avversari di pari livello con maggiore fiducia.

Foto: S.S. Arezzo