Il Giro d’Italia torna a Cortona: entusiasmo dell’Amministrazione comunale

Passaggio previsto il 18 maggio nella tappa Gubbio-Siena, un evento atteso dal 2012

Il Giro d’Italia 2025 farà tappa nel territorio cortonese, regalando un evento atteso da oltre un decennio. La notizia, ufficializzata il 13 gennaio dal Comitato organizzatore, è accolta con entusiasmo dall’Amministrazione comunale. La corsa rosa, nella tappa Gubbio-Siena del 18 maggio, attraverserà la Val di Pierle e la Valdichiana, percorrendo circa 50 chilometri del territorio cortonese.

«È una notizia che ci riempie d’orgoglio – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – ringraziamo gli organizzatori per questa scelta che valorizza il nostro territorio. Con il supporto degli enti locali, siamo pronti a collaborare per il successo della manifestazione. Questo passaggio sarà un’importante occasione per celebrare lo sport e promuovere le eccellenze locali, ricordando figure emblematiche come Ivo Faltoni, legato ai grandi campioni del ciclismo come Gino Bartali».

Anche l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati, esprime grande soddisfazione: «Condividiamo questa gioia con il movimento ciclistico cortonese, storicamente radicato nel territorio e capace di formare giovani talenti. Lavoreremo insieme alle realtà locali per rendere indimenticabile questa occasione».

L’ultima volta che il Giro d’Italia passò da Cortona risale al 2012, con un percorso diverso che attraversava Camucia, Terontola e Puntabella. Memorabile fu invece l’arrivo di tappa del 1982, quando la corsa si concluse nel cuore del centro storico.