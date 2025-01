Le pagelle di Cesare Fracassi: in undici contro dieci è sempre peggio!

Le pagelle

Trombini : 6,5

: 6,5 Montini : 6 – In attacco si è fatto vedere, ma senza incidere.

: 6 – In attacco si è fatto vedere, ma senza incidere. Gilli : 6,5 – Discreto il suo debutto.

: 6,5 – Discreto il suo debutto. Chiosa : 6,5

: 6,5 Gigli : 6,5

: 6,5 Coccia : 6 – Poco coinvolto nella manovra.

: 6 – Poco coinvolto nella manovra. Renzi : S.V.

: S.V. Santoro : 6 – Tocca due palloni, ma non sbaglia.

: 6 – Tocca due palloni, ma non sbaglia. Mawuli : 6 – Impiegato da centravanti, ma renderebbe di più come centrale arretrato.

: 6 – Impiegato da centravanti, ma renderebbe di più come centrale arretrato. Pattarello : 6 – Mette tanti palloni al centro, ma manca qualcuno pronto a finalizzare. (Di lui non possiamo fare a meno!).

: 6 – Mette tanti palloni al centro, ma manca qualcuno pronto a finalizzare. (Di lui non possiamo fare a meno!). Guccione : 6 – Smista, tira, ma non lascia il segno. (Come sopra).

: 6 – Smista, tira, ma non lascia il segno. (Come sopra). Tavernelli : 6,5 – Veloce, tenta la conclusione, ma non trova il gol.

: 6,5 – Veloce, tenta la conclusione, ma non trova il gol. Egunseye : 5 – Non riesce a giocare palloni utili.

: 5 – Non riesce a giocare palloni utili. Righetti : 6 – Non particolarmente impegnato.

: 6 – Non particolarmente impegnato. Gucci: 6 – Entrato nei minuti finali, ma non riceve palloni giocabili.

Troise

Il solito gioco prevedibile, anche in superiorità numerica. Tuttavia, la Vis non ci schiaccia come altre squadre.

Voto: 5,5

Considerazioni

La Vis appare più organizzata come squadra.

Orellana si distingue per la sua qualità tecnica.

Consigli

Serve urgentemente un centravanti di movimento, rapido e con capacità di finalizzazione!