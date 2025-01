Il Sacro nel quotidiano: un cammino di gratitudine

Esiste una bellezza discreta nel quotidiano, una sacralità che spesso ignoriamo presi dalla frenesia delle giornate. È nel gesto semplice di versare l’acqua, nell’accarezzare un vecchio libro, nell’ascoltare il rumore del vento tra gli alberi. Ogni dettaglio, per quanto umile, racchiude un frammento di eternità. Ma siamo pronti a riconoscerlo?

Viviamo in un’epoca dove l’infinito sembra relegato al cielo stellato o ai grandi gesti, dimenticando che l’essenza dell’universo vibra anche nel più piccolo granello di polvere. È una lezione che attraversa le filosofie orientali come lo Zen, i pensieri di Spinoza e persino il nostro quotidiano, se solo ci fermassimo ad osservare.

Lo Zen ci invita a considerare la vita come un flusso continuo, dove ogni azione, anche la più banale, può essere eseguita con totale consapevolezza. Lavare i piatti non è più un dovere, ma un dialogo con l’acqua, con il sapone, con il piatto stesso. In questo gesto si nasconde una rivoluzione: accogliere il presente senza giudizio, vivere la semplicità come un dono.

Spinoza, con la sua visione panteistica, ci ricorda che Dio non è separato dal mondo, ma lo permea in ogni sua parte. Vivere in armonia con la natura, con le sue leggi, significa vivere in armonia con Dio stesso. Non c’è bisogno di cercare altrove: il sacro è qui, ora, nel respiro, nella luce che filtra dalla finestra, nell’odore del caffè al mattino.

E poi c’è il gesto piccolo, apparentemente insignificante, come sistemare un bagno pubblico prima di uscire. Cosa c’è di sacro in questo? Tutto. È un atto di rispetto verso chi verrà dopo, un contributo silenzioso all’armonia del mondo. È il riconoscere che siamo tutti interconnessi, parte di un’unica danza cosmica.

Questo approccio non è solo un modo di vedere il mondo, ma una vera e propria scelta di vita. Significa vivere con eterna gratitudine, accogliere ogni esperienza – bella o dolorosa – come parte del viaggio. Significa impegnarsi a lasciare il mondo un po’ migliore, un dettaglio alla volta.

E allora, perché non iniziare oggi? Fermati un attimo. Guarda ciò che ti circonda. C’è bellezza nel disordine della tua scrivania, nel rumore delle macchine fuori, persino nella febbre che costringe a rallentare. C’è vita, e la vita, nel suo mistero, è sacra.

Viviamo con consapevolezza, agiamo con gentilezza. E quando guarderemo indietro, vedremo che ogni piccolo gesto è stato parte di un grande disegno. Non abbiamo bisogno di cambiare il mondo intero, ma possiamo sempre migliorare la piccola porzione che ci è stata affidata.S.S.C.