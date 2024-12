Il 29 dicembre: siamo nel limbo tra il Natale e Capodanno, quel momento in cui non siete né qui né lì, ma decisamente troppo stanchi per pensare e troppo carichi per restare fermi. Le stelle, un po’ annoiate, hanno deciso di regalarvi consigli che non seguirete. Pronti?

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Oggi vi svegliate con la voglia di spaccare il mondo, ma poi vi ricordate che è dicembre e siete stanchi. Le stelle consigliano di canalizzare la vostra energia in qualcosa di utile, tipo pulire casa o evitare discussioni inutili su Capodanno. (Sorpresa: non lo farete.)

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Gli avanzi iniziano a scarseggiare, e questa è una tragedia degna di una serie Netflix. Oggi vi sentirete inspiegabilmente tristi senza capire che è colpa del frigo vuoto. Le stelle consigliano una spesa intelligente, ma sappiamo tutti che tornerete con tre tipi di formaggi inutili.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi vi sentite multitasking e decidete di affrontare mille cose contemporaneamente. Risultato? Un disastro cosmico. Le stelle consigliano di concentrarvi su una cosa alla volta, ma sappiamo che continuerete a mandare messaggi mentre cercate di cucinare.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

Oggi vi svegliate nostalgici, ripensando a tutti i bei momenti delle feste. Peccato che nessuno intorno a voi sia dell’umore per ascoltarvi raccontare la storia di “quella volta che zia ha bruciato il tacchino”. Le stelle consigliano di scriverlo in un diario… che poi dimenticherete.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Siete pronti a brillare e a mettere in scena un’anticipazione del vostro spettacolare Capodanno. Peccato che gli altri siano troppo stanchi per applaudirvi. Le stelle vi consigliano di pazientare e, nel frattempo, abbassare il volume del vostro ego.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Avete già fatto una lista di propositi per il nuovo anno, e ne state correggendo ogni minimo dettaglio. Le stelle vi invitano a rilassarvi: il 99% di quei propositi verrà dimenticato entro il 3 gennaio. Concentratevi su cose più realistiche, tipo sopravvivere a oggi.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Oggi siete in cerca di armonia, ma il caos intorno a voi vi fa salire i nervi. Le stelle vi consigliano di fare pace con l’idea che non potete controllare tutto, nemmeno l’arredamento della casa dove andrete per Capodanno. Respira, Bilancia, respira.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete affilati e diretti, e qualcuno potrebbe pentirsi di avervi provocato. Le stelle vi consigliano di moderarvi, perché la vostra lingua tagliente potrebbe trasformare un piccolo battibecco in una guerra mondiale. Siate saggi (o almeno fate finta).

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Vi svegliate con la voglia di organizzare un viaggio, anche se solo nella vostra testa. Peccato che il mondo reale vi trattenga con le sue scadenze e obblighi. Le stelle vi suggeriscono di pianificare qualcosa di fattibile, tipo una passeggiata fino al bar sotto casa.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Siete in modalità “super produttiva”, ma nessuno intorno a voi sembra voler seguire il vostro ritmo. Le stelle vi ricordano che non è un crimine prendersi una pausa. Provate a rilassarvi, magari con un bicchiere di vino… o due.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Oggi avete un’idea brillante ogni cinque minuti, ma non siete minimamente interessati a metterle in pratica. Le stelle consigliano di scrivere tutto su un foglio, per poi dimenticarlo fino a gennaio. Tanto il mondo non è pronto per la vostra genialità, Acquario.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Oggi siete sensibili come sempre, ma anche insolitamente irritabili. Se qualcuno osa criticare i vostri piani per Capodanno, potreste scatenare una crisi degna di una soap opera. Le stelle vi invitano a sorridere e annuire: la diplomazia può salvarvi, anche oggi.



Conclusione

Il 29 dicembre è il giorno perfetto per fingere di avere tutto sotto controllo, mentre cercate disperatamente di capire cosa fare a Capodanno. Le stelle vi ricordano: qualunque cosa accada, il 1° gennaio arriva comunque, quindi rilassatevi e prendetevela con calma!