Capodanno al Teatro Petrarca di Arezzo: musica tra classica, jazz e cinema per sostenere il Calcit

Il nuovo anno ad Arezzo inizia sulle note di grandi compositori del Novecento: George Gershwin, Nino Rota, Aaron Copland, Ottorino Respighi e Leonard Bernstein. Il tradizionale concerto di Capodanno si terrà mercoledì 1 gennaio al Teatro Petrarca (via Guido Monaco, 12), con un doppio appuntamento alle ore 16:00 e 19:00. L’evento, organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dal Comune di Arezzo con il sostegno di BPER Banca, vedrà protagonista l’OIDA – Orchestra Instabile di Arezzo, diretta dal Maestro Alessio Tiezzi.

L’intero ricavato sarà devoluto al Calcit, in particolare al progetto Scudo, che da 20 anni offre cure e assistenza domiciliare ai pazienti oncologici e alle loro famiglie nel distretto aretino, grazie alla collaborazione con l’Asl Toscana Sud Est.

Un programma musicale tra classica, jazz e cinema

La serata propone un viaggio tra i capolavori della musica del primo Novecento. Si apre con la Suite n.2 dalle Antiche Arie e Danze di Ottorino Respighi, seguita da estratti dal balletto Rodeo di Aaron Copland, reso celebre dalle coreografie di Agnes de Mille. Il programma continua con le musiche di Nino Rota per il film Il Gattopardo di Luchino Visconti, e culmina con due capolavori intramontabili: il poema sinfonico Un americano a Parigi di George Gershwin e il celebre Mambo da West Side Story di Leonard Bernstein.

Un’orchestra tra tradizione e innovazione

L’OIDA, fondata dalla collaborazione delle principali realtà musicali e culturali di Arezzo, si distingue per la sua versatilità, spaziando tra classico, contemporaneo e pop/rock. L’orchestra si è esibita in prestigiosi tour internazionali, toccando Stati Uniti, Canada, Corsica e Cina, portando il nome di Arezzo nel mondo. Vanta collaborazioni con artisti e direttori di rilievo, come Michele Campanella, Simone Cristicchi e Mogol, continuando a esplorare nuovi linguaggi musicali.

Biglietti e informazioni

Platea e Palchi I e II ordine : intero 15€, ridotto 10€

: intero 15€, ridotto 10€ Palchi III e IV ordine: intero 10€, ridotto 8€

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo dalle ore 14:30 presso il Teatro Petrarca e online su discoverarezzo.ticka.it.