Il 28 dicembre: quel giorno dimenticato tra Natale e Capodanno, in cui siete troppo stanchi per fare cose serie, ma troppo ansiosi per non far nulla. Le stelle si sono riunite per darvi delle indicazioni, ma vi avverto: potrebbero essere pungenti quanto un brindisi con l’acqua frizzante.

Ariete

(21 marzo – 20 aprile)

Avete un’energia travolgente… peccato che la stiate sprecando litigando con chi non ha ancora risposto ai vostri messaggi di auguri. Le stelle vi consigliano di lasciar perdere: il 90% delle persone sta ancora ignorando il gruppo WhatsApp di famiglia.

Toro

(21 aprile – 20 maggio)

Il frigorifero è vuoto, e per voi è una crisi esistenziale. Oggi vi ritroverete a fissare un pacco di biscotti come se fosse l’ultima cena. Le stelle consigliano di uscire per una spesa rapida, ma sappiamo che non succederà: siete troppo pigri.

Gemelli

(21 maggio – 21 giugno)

Oggi parlate con chiunque, dal postino al gatto del vicino. Peccato che nessuno vi stia realmente ascoltando. Le stelle vi suggeriscono di risparmiare fiato: non tutto il mondo è pronto per la vostra improvvisa vena filosofica.

Cancro

(22 giugno – 22 luglio)

State ancora rimuginando su quel commento passivo-aggressivo fatto al pranzo di Natale. Le stelle vi dicono di mollare la presa, ma voi avete già scritto tre versioni di un messaggio vendicativo. Invocatelo solo se volete scatenare un dramma epico.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Vi sentite un po’ trascurati, e la cosa vi rode. Fate pace con l’idea che non tutto gira intorno a voi, almeno fino a Capodanno, quando tornerete protagonisti con un brindisi scenografico. Nel frattempo, mettete giù lo specchio.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi avete già stilato una lista dettagliata di tutto ciò che non funziona nella vostra vita. Le stelle vi ricordano che il 28 dicembre non è il momento per grandi rivoluzioni. Iniziate da qualcosa di più semplice, tipo buttare via la carta regalo che sta invadendo casa.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Siete in bilico tra l’idea di organizzare una cena elegante e quella di passare la giornata in pigiama. Spoiler: vincerà il pigiama. Le stelle approvano la scelta, purché non pubblichiate foto su Instagram con la caption “Relax deserved”.

Scorpione



(23 ottobre – 22 novembre)

Oggi siete misteriosi e inquietanti, come il messaggio senza contesto che avete inviato a mezzanotte a qualcuno. Le stelle vi consigliano di essere chiari, o almeno di evitare drammi inutili: non tutti hanno voglia di giocare a “indovina cosa penso”.

Sagittario



(23 novembre – 21 dicembre)

Il vostro spirito libero vorrebbe già fare piani per Capodanno, ma la realtà vi sta trattenendo con la forza. Le stelle vi ricordano che non serve una mega festa per essere felici: a volte basta una pizza e zero aspettative.

Capricorno



(22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi siete così concentrati sui vostri obiettivi che dimenticate tutto il resto, tipo l’esistenza degli altri esseri umani. Le stelle vi consigliano di fare una pausa e ricordare che non sarete mai così efficienti da evitare il caos di fine anno.

Acquario



(21 gennaio – 19 febbraio)

Vi sentite creativi e rivoluzionari, ma il vostro entusiasmo si scontrerà con la pigrizia degli altri. Le stelle suggeriscono di non cercare approvazione immediata: nessuno è pronto per la vostra visione geniale del futuro, soprattutto oggi.

Pesci



(20 febbraio – 20 marzo)

Siete in modalità “anima fragile”. Qualsiasi cosa accada, voi la prendete sul personale. Qualcuno non vi ha invitato al pranzo? Non era un complotto contro di voi, ma solo una dimenticanza. Rilassatevi e smettete di guardare il telefono in cerca di scuse altrui.



Conclusione

Il 28 dicembre è il giorno perfetto per non prendere nulla troppo sul serio, inclusi voi stessi. Ricordate: la vita è breve, ma l’imbarazzo per i vostri drammi inutili potrebbe durare molto più a lungo. Siate saggi… o almeno provateci!