Regione Toscana, investimenti strategici per il comune di Arezzo: infrastrutture e priorità territoriali

Durante una conferenza stampa, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha illustrato gli interventi finanziati dalla Regione Toscana per il territorio di Arezzo.

Il consigliere Donato Caporali ha evidenziato l’importanza dei fondi regionali in un contesto di riduzione dei trasferimenti statali: “La Regione Toscana ha destinato risorse consistenti per interventi attesi da anni, come quello su Ponte Buriano, e nuovi progetti come il ponte della Chiassa, frutto della collaborazione istituzionale con il consigliere regionale Gabriele Veneri”.

Il capogruppo Alessandro Caneschi ha invece criticato l’approccio dell’amministrazione comunale sulla variante della S.R. 71: “Non c’è stata una scelta chiara e le poche idee emerse hanno creato confusione, come dimostra la pratica urbanistica che abbiamo fatto ritirare in Consiglio Comunale, evitando di compromettere un tracciato ottimale”.

Alla conferenza erano presenti anche i consiglieri comunali Giovanni Donati e Luciano Ralli, insieme ai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis. Questi ultimi hanno sottolineato come gli investimenti della Regione rispondano a priorità espresse dal territorio, nonostante le difficoltà del bilancio regionale aggravate dai tagli alla sanità decisi dal governo.

Gli interventi per Arezzo comprendono:

600.000 euro per opere infrastrutturali a Chiassa Superiore, suddivisi in due anni.

50.000 euro per una passerella ciclopedonale al Bagnoro.

300.000 euro per gli impianti sportivi scolastici, previsti per il 2025.

500.000 euro per la progettazione della variante alla S.R. 71, da Giovi al raccordo autostradale, evitando il sottoattraversamento di Quarata.

“È importante sottolineare che la Regione Toscana ha destinato ben 300 milioni di euro di risorse proprie al settore sanitario – hanno concluso Ceccarelli e De Robertis – per garantire servizi essenziali unici a livello nazionale, come le parrucche oncologiche e il codice rosa, senza rinunciare alle priorità locali”.