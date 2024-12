La BC Servizi lotta ma cede alla Virtus Siena: amaranto sconfitti di misura

Stosa Virtus Siena-BC Servizi Scuola Basket Arezzo 70-64

Parziali: 14-19; 28-28; 51-46

Stosa: Bartoletti 13, Dal Maso 2, Joksimovic 2, Zocca 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 24, Gianoli 8, Braccagni, Guerra 8. All. Evangelisti

BC Servizi: Scortica 2, Toia 9, Nica ne, Iannicelli 2, Buzzone 9, Lemmi 8, Prenga 11, Vagnuzzi 6, Kader 6, Terrosi ne, Bischetti 11. All. Fioravanti

La BC Servizi Scuola Basket Arezzo chiude il 2024 con una prova generosa ma non sufficiente a fermare la corsa della Stosa Virtus Siena, che si impone al PalaCorsoni per 70-64 dopo una partita combattuta fino all’ultimo.

Gli amaranto iniziano con determinazione e si portano rapidamente sullo 0-9. Tuttavia, la Virtus reagisce sul finire del primo quarto grazie ai canestri di Bartoletti e Gianoli, riducendo lo svantaggio a 14-19. Nel secondo quarto, i padroni di casa, guidati da coach Evangelisti, mettono a segno un parziale di 11-1 che ribalta il punteggio. Arezzo però resiste e chiude il primo tempo in parità (28-28).

Nel terzo quarto, Siena prova l’allungo decisivo arrivando a +9 (49-40) grazie a un canestro di Gianoli. La BC Servizi risponde con una tripla di Buzzone e un gioco da tre punti di Prenga, chiudendo il periodo sul 51-46.

Gli ultimi dieci minuti vedono le due squadre lottare punto a punto. Siena spreca diverse opportunità dalla lunetta, permettendo agli amaranto di tornare in vantaggio sul 60-58 con una tripla di Toia a tre minuti dal termine. Ma gli uomini di coach Fioravanti non riescono a capitalizzare: alcuni errori al tiro e in difesa concedono alla Virtus la possibilità di chiudere il match con i punti decisivi di Gianoli e Calvellini.

Nonostante la sconfitta, la BC Servizi mantiene il quinto posto in classifica, grazie ai risultati degli altri campi. La squadra tornerà in campo domenica 5 gennaio alle ore 18 contro Legnaia per una sfida cruciale nel definire le posizioni finali di un girone equilibrato.



Nella foto: la palla a due di Stosa Virtus Siena-BC Servizi