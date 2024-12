Ai Stories: Tombola

Sembra che quest’anno non si potrà giocare a tombola. Non si trova il numero 17.

I matematici stanno cercando tra i numeri naturali ma il 16 li ha guardati con diffidenza, il 18 ha fatto scena muta per non litigare.

I numeri dispari non si danno spiegazioni.

I numeri difettivi hanno cercato tra i divisori ma la somma non è tornata.

I numeri primi si sono detti increduli. Il 13 che lo precede guardava indietro, il 19 guardava avanti.

I primi quattro numeri primi, il 2, il 3, il 5 e il 7, sommandosi per la prima volta si sono divisi.

Le terne pitagoriche hanno fatto quadrato.

Paul Leyland, costernato, ha rimesso mano alla teoria dei numeri.

I chimici si sono detti impressionati: anche il numero atomico del cloro è latitante.

La Nebulosa Omega nel Catalogo di Messier è scomparsa alla vista ma nessuno sa dire quando.

Festeggiano i superstiziosi: l’anagramma di VIXI non è più scomponibile.

In crisi i cultori della Smorfia napoletana: ed ora come faremo a sognare la pace?

Gioisce il 38 ma non c’è numero che voglia stargli a fianco, nemmeno per un ambo di poco conto.

Si segnala che l’immagine è parte di un processo creativo che ha chiamato in causa l’intelligenza artificiale. Da qui il nome della serie “Ai Stories”.

Si segnala che l’immagine è parte di un processo creativo che ha chiamato in causa l’intelligenza artificiale. Da qui il nome della serie “Ai Stories”.