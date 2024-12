La “Legge del Tre” nella vita quotidiana

Riflettendo sugli insegnamenti di Georges Ivanovič Gurdjieff*, ho iniziato a osservare come la “Legge del Tre” si manifesti nella mia vita quotidiana. Questo principio non è una teoria astratta, ma un modello che aiuta a decifrare il dinamismo della realtà attraverso tre forze fondamentali: attiva, passiva e riconciliante.

Nel mio percorso di crescita personale, la forza attiva si traduce nel desiderio di miglioramento, quell’impulso che spinge a iniziare un cambiamento. La forza passiva è rappresentata dalle paure e dalle abitudini che spesso trattengono e rallentano questo processo. La forza riconciliante, invece, è la consapevolezza, una sorta di luce interiore che armonizza le due polarità, trasformando il conflitto in equilibrio.

Osservare queste forze all’opera mi ha cambiato profondamente. Ho iniziato a vedere ogni situazione come una danza tra contrasti che si attraggono, si scontrano e, alla fine, si fondono. È come sfogliare un libro dove ogni pagina racconta una storia di tensione e riconciliazione.

Secondo Gurdjieff, anche la storia dell’umanità segue questo schema. Ogni epoca storica, ogni trasformazione culturale, ogni evento significativo può essere letto attraverso la Legge del Tre:

•Creazione, l’esplosione di nuove idee e movimenti.

•Conservazione, la stabilizzazione e il consolidamento di queste idee.

•Distruzione, non una fine, ma una fase necessaria per aprire la strada a qualcosa di nuovo.

Anche nella mia vita, ho capito che la distruzione non è sempre negativa. Può significare lasciar andare il vecchio per fare spazio a nuove possibilità. Questo processo non è privo di dolore, ma è essenziale per una rigenerazione autentica.

La Legge del Tre non è solo un principio filosofico; è uno strumento pratico per vivere con maggiore consapevolezza. Attraverso questo insegnamento, ho imparato a osservare il mondo senza giudizio, cercando di armonizzare le forze opposte dentro e fuori di me.

In chiusura, trovo conforto nel pensare che ogni momento della vita, anche quelli più difficili, sono parte di un ciclo più grande. Quando comprendi e accetti questo movimento, la realtà smette di sembrare caotica e inizia a raccontarti una storia: quella dell’equilibrio tra creazione, resistenza e riconciliazione. S.S.C.

Georges Ivanovič Gurdjieff

(1866–1949) è stato un filosofo, mistico e maestro spirituale armeno. Nato ad Alexandropol, Gurdjieff ha viaggiato in Oriente per raccogliere conoscenze antiche e spirituali. Stabilitosi in Francia, ha fondato una comunità a Fontainebleau, attirando intellettuali e artisti da tutto il mondo, grazie ai suoi insegnamenti sullo sviluppo armonico dell’essere umano.