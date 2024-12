Sport e cultura: no alla guerra tra settori. Replica di Scapecchi a Donati

L’assessore Federico Scapecchi commenta l’emendamento proposto dal consigliere Marco Donati, denominato “Robin Hood”, che mirava a sottrarre 200mila euro alla cultura per destinarli allo sport. Scapecchi risponde ribattezzando la proposta “meglio tardi che mai” e ricorda che, quando Donati era assessore allo sport e al bilancio nella seconda amministrazione Fanfani, avrebbe potuto promuovere interventi più sostanziali a favore del settore sportivo.

Scapecchi sottolinea come il Comune di Arezzo, rispetto agli anni di Donati, investa oggi molto di più nello sport:

Contributi agli impianti sportivi : passati da 30mila a 80mila euro.

: passati da 30mila a 80mila euro. Voucher sportivi : introdotti nel 2021, nel 2024 ne sono stati distribuiti 1.144 per un valore totale di 171.600 euro.

: introdotti nel 2021, nel 2024 ne sono stati distribuiti 1.144 per un valore totale di 171.600 euro. Eventi sportivi e attività giovanili: finanziati con 80mila euro complessivi, rispetto ai soli 10mila euro di contributi destinati in passato.

Secondo Scapecchi, l’attuale amministrazione non solo ha aumentato le risorse per lo sport, ma lo ha fatto senza sacrificare la cultura, evitando una contrapposizione dannosa tra i due settori.

Per l’assessore, l’emendamento di Donati è più un’operazione politica che una reale necessità per il mondo sportivo. “I 200mila euro richiesti sono già ampiamente a disposizione dell’assessorato”, afferma Scapecchi, che elogia la compattezza della maggioranza nell’approvazione del bilancio di previsione.

Scapecchi rivendica l’impegno della sua amministrazione per lo sport, ricordando il dialogo continuo con associazioni, federazioni sportive e il C.o.n.i., grazie anche alla Consulta comunale dello Sport, dove negli ultimi quattro anni non sono state evidenziate criticità significative.

“Marco Donati sembra essersi ricordato solo ora del settore sportivo e degli anni in cui era assessore. La nostra amministrazione, invece, lavora ogni giorno per garantire risorse e sostegno sia allo sport che alla cultura, senza alimentare divisioni”, conclude Scapecchi.