Emendamento al bilancio: “meno risorse alla Fondazione Guido d’Arezzo, più attenzione allo sport”

“Un segnale forte per il mondo dello sport” è così che Marco Donati e Valentina Sileno definiscono l’emendamento presentato in vista del prossimo Consiglio Comunale, con cui si propone di trasferire 200.000 euro dalla Fondazione Guido d’Arezzo al capitolo dedicato agli interventi per lo sport. La proposta mira a ridurre il finanziamento alla fondazione e destinare maggiori risorse per sostenere le realtà sportive del territorio.

“È un’iniziativa che vuole dare più visibilità e supporto a chi si impegna ogni giorno nell’associazionismo sportivo. Negli ultimi anni, l’assessore Merelli ha spesso annunciato stanziamenti per la Fondazione, ma alcune delle sue iniziative rischiano di non avere un impatto significativo sulla città. Nel frattempo, molte associazioni culturali aretine continuano a restare ai margini”, spiegano i proponenti dell’emendamento.

Il cambiamento auspicato riguarda anche il settore sportivo, che ha visto un impegno da parte dell’assessore Scapecchi, ma spesso senza il sostegno politico e con un pesante affidamento sulle risorse dei privati che gestiscono gli impianti comunali. Questo ha portato Arezzo a trovarsi al 67° posto nell’indice di sportività delle province italiane, con una posizione ancora più bassa, 86°, per quanto riguarda le strutture sportive.

Con l’emendamento, si chiede di spostare risorse dalla spesa corrente per investire maggiormente in progetti per lo sport di base, dimostrando che è il momento di dare valore alle iniziative per i giovani, per la salute e per l’aggregazione, riducendo eventi come lo Youth Festival e favorendo attività con ricadute dirette nella comunità.