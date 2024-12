Arezzo: Guardia di Finanza sequestra fuochi d’artificio illegali, droga e prodotti contraffatti. Tre persone denunciate

La Guardia di Finanza di Arezzo ha intensificato i controlli sul territorio in vista delle festività natalizie, con operazioni mirate contro traffici illeciti e la vendita di prodotti non sicuri o contraffatti. Le attività hanno portato al sequestro di fuochi d’artificio illegali, sostanze stupefacenti e cosmetici pericolosi, denunciando complessivamente tre responsabili.

Nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno scoperto 111 kg di fuochi d’artificio detenuti abusivamente da un uomo residente a Cavriglia. Parte del materiale, inclusi esplosivi artigianali senza categoria, era pubblicizzato sui social per la vendita in nero. Considerata la pericolosità dei fuochi, con un contenuto esplosivo netto di 27 kg, il rischio per l’incolumità pubblica era elevato.

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti anche 22 dosi di cocaina e 13.340 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato per detenzione illecita di esplosivi e spaccio di sostanze stupefacenti.

In un’altra operazione, la Guardia di Finanza di Arezzo e San Giovanni Valdarno ha controllato 65 persone e 35 veicoli, denunciando un altro individuo per spaccio e segnalando due persone per possesso di droga. Sono stati sequestrati ulteriori 119 grammi di sostanze stupefacenti e 1.400 euro in contanti.

Contrasto ai prodotti contraffatti

Durante i controlli nei mercati, i finanzieri di Arezzo hanno sequestrato quasi 500 flaconi di profumi contraffatti, contenenti una sostanza tossica vietata, il Lilial, ritenuta pericolosa per la salute. L’ambulante responsabile è stato denunciato, mentre i prodotti sono stati ritirati dal mercato.

Tutela dei minori

A Bibbiena, un commerciante è stato sanzionato per aver venduto liquido per sigarette elettroniche a un minorenne di 16 anni, in violazione delle normative sul tabagismo. L’esercente è stato segnalato alla Prefettura e rischia la sospensione della licenza per 15 giorni.

Le operazioni si inquadrano nel piano di intensificazione dei controlli coordinato dalla Prefettura di Arezzo. Gli interventi sottolineano l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza e della legalità, con particolare attenzione alla salute dei cittadini e alla protezione delle categorie più vulnerabili, come i minorenni.