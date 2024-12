Maltrattamenti verso l’ex compagna: arrestato un uomo di 35 anni su ordine del G.I.P. di Arezzo

La Polizia di Stato di Arezzo ha eseguito ieri sera un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo, nei confronti di un cittadino albanese di 35 anni. L’ordine è stato disposto al termine di un’indagine avviata dopo l’attivazione di un “codice rosso” per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo, già ammonito dal Questore di Arezzo e destinatario di un divieto di avvicinamento alla donna, ha continuato a perseguitarla. Durante l’ultimo episodio, verificatosi nel fine settimana, ha aggredito violentemente la donna colpendola al volto durante una discussione. A seguito dell’aggressione, la vittima è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 10 giorni.

In considerazione della gravità dell’accaduto e della pericolosità dell’indagato, il Pubblico Ministero ha richiesto l’aggravamento della misura cautelare. Il G.I.P. ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere, eseguita ieri dagli agenti della Squadra Mobile di Arezzo. L’uomo è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Arezzo per le procedure del caso.