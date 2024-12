La forza della resilienza quotidiana

La vita è un continuo intreccio di porte che si chiudono e finestre che si aprono, un gioco di equilibri tra ostacoli e possibilità, cadute e ripartenze. Ogni passaggio difficile, per quanto doloroso, porta con sé un’opportunità di crescita e di rinascita. Ma come affrontare i momenti in cui il peso sembra insostenibile? La risposta sta in un mix di leggerezza, filosofia e fiducia nel futuro.

Immaginiamo la vita come un disco a 45 giri: da un lato c’è il brano che ci piace, quello che ci fa sorridere e ci dà energia. Dall’altro c’è il pezzo che ci sembra meno armonioso, che magari avremmo preferito saltare. Ma per ascoltare l’intero disco, per capirlo davvero, serve vivere entrambi i lati. Ogni difficoltà può diventare il preludio di una nuova melodia, se impariamo a cambiare prospettiva o la conferma che ci stiamo indirizzando verso il cambiamento giusto.

Spesso ci aggrappiamo a situazioni che sentiamo familiari, per paura dell’ignoto. È normale: la strada vecchia sembra sempre più sicura, ma a volte è proprio una svolta improvvisa a mostrarci un panorama più ampio. È come quando ci troviamo davanti a una salita ripida durante una camminata: all’inizio ci spaventa, ci manca il fiato, ma una volta raggiunta la cima, il paesaggio ripaga ogni sforzo.

La resilienza, quella capacità di adattarci ai cambiamenti senza perdere noi stessi, è un dono che tutti possediamo. Cresce ogni volta che accettiamo una sfida, che ci rialziamo dopo una caduta, che troviamo la forza di lasciare andare ciò che non ci serve più. E, spesso, quando ci sembra che tutto stia crollando, è perché qualcosa di nuovo e migliore sta cercando spazio nella nostra vita.

Non significa negare il dolore o fingere che le difficoltà non esistano. Resilienza non è resistenza ostinata, ma la capacità di piegarsi senza spezzarsi, come un albero che danza al vento. La filosofia Zen, che cerco di praticare il più possibile, ogni santo giorno, ci insegna che l’unico momento reale è il presente: è qui che possiamo seminare i piccoli atti di coraggio e di fiducia che daranno frutto domani.

Le separazioni, le delusioni, le perdite fanno parte del percorso. Ogni volta che una porta si chiude, possiamo scegliere se rimanere fermi a guardarla o girarci per scoprire il portone che si è appena aperto. Certo, non sappiamo sempre cosa troveremo dall’altra parte. Ma il rischio fa parte del viaggio, e senza di esso non ci sarebbe crescita.

Alla fine, la vita non è mai solo bianca o nera, lato A o lato B. È un arcobaleno di sfumature, dove ogni esperienza contribuisce a colorare la nostra storia. E quando impariamo a prenderla con un po’ più di leggerezza, quando accettiamo di non avere il controllo su tutto, scopriamo che la forza di andare avanti è già dentro di noi.

Forse non esistono garanzie che ogni porta aperta conduca a un Paradiso, ma vale sempre la pena esplorare. Perché, come dice un antico proverbio: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.” E allora, anche nei giorni più difficili, ricordiamoci di alzare lo sguardo e navigare, fiduciosi che da qualche parte ci sia una nuova terra pronta ad accoglierci. S.S.C.