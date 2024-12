Natale ad Arezzo e provincia: eventi, luci e magia in ogni angolo

La provincia di Arezzo si accende per il Natale 2024, trasformandosi in un territorio in festa. Luminarie scintillanti, mercatini, concerti, piste di pattinaggio, case di Babbo Natale e spettacoli per grandi e piccoli arricchiscono le città e le vallate, creando un’atmosfera unica. Ecco una panoramica degli eventi da non perdere.

Arezzo: a città si veste di luci e colori con il programma “Arezzo città del Natale”, che include mercatini natalizi, spettacoli e proiezioni.

Sansepolcro: celebra il periodo più magico dell’anno con il “Borgo del Natale”, un villaggio incantato che trasformerà il centro storico in un luogo di meraviglia dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tra tradizione e novità, il programma ricco di iniziative saprà incantare grandi e piccini, regalando momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

Cortona: un Natale di luci, arte e tradizioni: Cortona omaggia San Francesco con videoproiezioni, mercatini e attrazioni per grandi e piccoli.

Castiglion Fiorentino: luci, musica, spettacoli e tradizioni nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, dove la magia del Natale incanta grandi e piccini

Bibbiena: dal 4 dicembre al 9 gennaio “Natale con Noi” in Piazza Sacconi: Giostra Bruco Mela e, tutte le domeniche, Mercatini Natalizi con stand gastronomici (panini fritti, caldarroste e vin brulè)



Dal 1° al 31 dicembre, il Palazzetto ospiterà “Le Giostre del Natale”. Nata Teatro organizza letture animate in biblioteca e spettacoli al Teatro Dovizi. Nei fine settimana dell’8 e dal 10 al 17 dicembre, la Pro Loco di Bibbiena Stazione offre mercatini, food truck, animazioni e il “Mondo di Fiaba”.

San Giovanni Valdarno: la città inaugura le festività il 7 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Cavour. Il programma include una pista di pattinaggio sul ghiaccio e concerti, tra cui quello dei Punkcake l’8 dicembre e il party di Capodanno in piazza il 31 dicembre.

Montevarchi Terranuova Bracciolini e Cavriglia

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, i tre comuni offriranno eventi che spaziano tra spettacoli, laboratori per bambini e degustazioni enogastronomiche, invitando tutti a vivere la magia del Natale in un clima di condivisione.

Un calendario ricchissimo, dunque, che promette di far vivere appieno lo spirito natalizio in tutto il territorio aretino.