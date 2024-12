Sansepolcro si accende con la magia del “Borgo del Natale”: tradizione, eventi e atmosfere uniche nel cuore del centro storico

Sansepolcro celebra il periodo più magico dell’anno con il “Borgo del Natale”, un villaggio incantato che trasformerà il centro storico in un luogo di meraviglia dal 6 dicembre al 6 gennaio. Tra tradizione e novità, il programma ricco di iniziative saprà incantare grandi e piccini, regalando momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

Al centro della scena, il Villaggio del Natale in Piazza Torre di Berta, con i suoi mercatini, la pista di pattinaggio e una miriade di attività che uniscono l’atmosfera festiva alla bellezza delle tradizioni locali. Il cuore storico del borgo si vestirà di luci e colori, offrendo scenografie suggestive, eventi culturali, spettacoli, e intrattenimento.

Il Natale a Sansepolcro è un invito alla condivisione e alla scoperta, con iniziative che spaziano dalla casa di Babbo Natale ai presepi, dai concerti alle Majorette, senza dimenticare le serate di shopping e gli appuntamenti imperdibili delle feste. Un momento clou sarà la serata di Capodanno in via Matteotti, animata dalla musica del gruppo “Sesto Senso”, per salutare il 2024 con energia e allegria.

Grazie al contributo delle realtà associative del territorio, anche le frazioni si uniscono alla festa, ampliando il calendario degli eventi con proposte coinvolgenti per tutte le età.

Non mancherà l’occasione per uno shopping natalizio speciale: i negozi del centro offriranno un’atmosfera calda e accogliente, rendendo ogni acquisto un’esperienza da ricordare.

# BORGO DEL NATALE 2024

## **Inaugurazione**

**Domenica 8 dicembre – Ore 17.00**

📍 *Piazza Torre di Berta*

Con la partecipazione di:

– **Piccoli Cantori del Millennio**

– **Coro della Scuola Primaria Maestre Pie**

– **Coro Gospel Altotiberino**

—

## **Eventi Principali**

### **Villaggio del Natale**

📍 *Piazza Torre di Berta*

– **Dal 6 al 24 dicembre**: Tutti i giorni dalle 10.00

– Pista di pattinaggio stabile fino al **6 gennaio**

### **Mercatini Hobbisti**

📍 *Via Matteotti*

– Date: **1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre – 5, 6 gennaio**

—

## **Iniziative e Appuntamenti Speciali**

### **7 dicembre – Ore 17.00**

**Inaugurazione della 5ª Mostra di Arte Presepiale**

📍 *Chiesa dei Servi di Maria*

– A cura dell’Accademia Enogastronomica della Valtiberina

– Aperta fino al **6 gennaio**

### **8 dicembre**

– **Ore 17.00**: Inaugurazione del grande presepe di Santa Marta, “Il Bambino figlio della nostra terra”

📍 *Società Rionale di Porta Romana* – Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 fino al **12 gennaio 2025**

– **Dalle 15.30 alle 19.30**: Caldarroste in Piazza Torre di Berta – A cura della Confraternita della Misericordia

### **8/15/22 dicembre – Dalle 17.30 alle 19.30**

**Villaggio di Natale “Al Circolo Tutto fa Brodway”**

– Percorso natalizio con elfi, intrattenimenti e consegna della lettera a Babbo Natale

– Postazioni foto, canti di Natale, degustazioni e cioccolata calda

### **8-14-15-21-22 dicembre – Dalle 17.00 alle 19.30**

**Apertura della Casina di Babbo Natale**

📍 *A cura della Società Rionale di Porta Romana*

### **15 dicembre – Ore 18.00**

**Spettacolo Itinerante dei Babbi Natale**

📍 *Marcing Band Città di Foligno per le vie del centro storico*

### **22 dicembre**

– **Ore 18.00**: **Sfilata delle Majorette e Filarmonica di Lama** per le vie del centro storico

– **Concerto di Beneficenza**: “Aria di Natale e solidarietà”

📍 *Organizzato da Pole Pole-Piano Piano*

### **24 dicembre**

– **Ore 18.00**: Esibizione del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro nel centro storico

### **27 dicembre – Ore 21.00**

**Concerto di Natale**

📍 *Cattedrale* – In onore del Santo Patrono San Giovanni Evangelista

– Con il Coro Città di Piero, Domenico Stella, e Lions Club

### **31 dicembre**

**Festa di Capodanno**

📍 *Via Matteotti*

– Con il gruppo musicale **Sesto Senso**

### **1 gennaio – Ore 16.00**

**Concerto di Capodanno**

📍 *Auditorium Santa Chiara*

– A cura degli Amici della Musica e Sestetto Poco Fa

### **5 gennaio – Ore 16.00**

**La Venuta dei Magi**

📍 *Basilica Cattedrale di San Giovanni Evangelista*

– Corteo storico per le vie del centro storico

### **6 gennaio**

**A Spasso con le Befane e i Befani della Montagna**

– Passeggiata per le vie del centro storico

### **10 gennaio – Ore 21.00**

**Concerto “Muy Lejos de Aquí – Nuevo Año”**

📍 *Auditorium Santa Chiara*

– Con Michela Leonardi (voce) e Paolo Fiorucci (fisarmonica)

—

📅 **Scopri il programma completo e lasciati incantare dalla magia del Borgo del Natale a Sansepolcro!**