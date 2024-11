Natale a Cortona: omaggio a San Francesco tra videomapping, mercatini e attrazioni per tutte le età

Cortona celebra il Natale con un ricco programma di eventi dedicati a San Francesco, patrono d’Italia e inventore del presepe. Fulcro dell’iniziativa è il videomapping in piazza della Repubblica, che riproduce opere di Giotto e Gentile da Fabriano. Dal 30 novembre, il centro storico si animerà con luci, mercatini artigianali, spettacoli e attrazioni come il Santa Claus Virtual Express, un’esperienza immersiva per bambini che conduce alla Casa di Babbo Natale.

Tra le attività spiccano i presepi storici e artistici, una mostra di modellismo e giocattoli d’epoca, e appuntamenti culturali come concerti, visite guidate e incontri sull’archeologia. La manifestazione, sostenuta dal Comune di Cortona, coinvolge scuole, associazioni e sponsor locali.

Una novità di quest’anno è la collaborazione con Castiglione del Lago, che collega simbolicamente i due territori con iniziative promozionali congiunte.