Incendio a Poggio di Ierna: auto e annesso agricolo distrutti dalle fiamme

Questa notte i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Poggio di Ierna, nel comune di Subbiano, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura e un annesso agricolo.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento, hanno avvolto rapidamente i due beni, tra cui l’annesso dotato di una copertura con pannelli fotovoltaici. Il pronto intervento del personale dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare il rogo, evitando che si propagasse ulteriormente.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Tuttavia, l’edificio, seriamente danneggiato, è stato dichiarato non fruibile dopo le operazioni di messa in sicurezza effettuate dagli operatori.

Le autorità competenti sono al lavoro per determinare le cause dell’incendio, mentre si valuta l’entità dei danni subiti.