Il Maledetto Toscano e il Consorzio Cortona Vini celebrano il Natale e i 25 anni di attività

Un Natale speciale con il Maledetto Toscano e il Consorzio Cortona Vini per festeggiare insieme i 25 anni di passione e tradizione

Il Club Maledetto Toscano e il Consorzio Cortona Vini si preparano a celebrare un Natale davvero speciale, in occasione del 25° anniversario delle loro attività. Il tradizionale pranzo di auguri si svolgerà il 14 e 15 dicembre, con un doppio appuntamento che vedrà Arezzo e Cortona protagoniste di eventi esclusivi dedicati agli appassionati di sigari e vini.

Il tema della celebrazione è “25&25”, un riferimento ai 25 anni di attività sia del Club Maledetto Toscano che del Consorzio Cortona Vini, simbolo di un legame solido con il territorio toscano. Gli eventi sono aperti a tutti, su prenotazione, e promettono un weekend all’insegna del buon vivere, della tradizione e delle eccellenze toscane.

Il programma delle giornate festive:

Si inizia sabato 14 dicembre ad Arezzo, con il primo appuntamento alle 17 presso la tabaccheria di Roberto Tonietti (Corso Italia), che accoglierà i partecipanti con un buon sigaro. Alle 17.30, il locale Bulli & Balene (via De’ Redi) ospiterà un cocktail di benvenuto, accompagnato da cinque cicchetti ispirati alla tradizione veneziana e toscana, grazie al socio del club Paolo Borgioli.

Il giorno successivo, domenica 15 dicembre, gli appuntamenti proseguiranno a Cortona, presso il ristorante Terre de Cavalieri. La giornata inizierà alle 12 con una degustazione del Cocktail Martini con Spiriti Toscani Gin Nabucco, prodotto da Stefano Amerighi, artigiano cortonese. Alle 13 seguirà un aperitivo, e alle 13.30 avrà inizio il pranzo degli auguri, con un menù tipico toscano accompagnato dai pregiati vini Syrah del Consorzio Cortona Vini. Alle 15 ci sarà il taglio del panettone gigante di Fabio Bardelli e una fumata finale in compagnia del Vermouth Papacello dell’azienda Eredi Trevisan di Cortona.

Per partecipare, è necessario prenotare al numero 339 6729919.

Un viaggio di 25 anni nel cuore della Toscana:

Il Maledetto Toscano nasce nel 1999, frutto dell’incontro di due amici, Roberto Fanticelli e Aroldo Marconi. Lontano dai grandi centri, immersi nelle valli della Valdichiana e Valdinievole, hanno creato un punto di riferimento per gli appassionati del sigaro, fondando un club che, oggi, conta numerosi associati in tutta Italia e nel mondo. Il nome del club si ispira al libro Malaparte Toscani di Curzio Malaparte, che celebra lo spirito unico e irriverente della Toscana. Il logo del club, con Dante Alighieri che si fa accendere il sigaro da un diavolo, racchiude perfettamente l’anima del Maledetto Toscano: un incontro di passione per la buona vita, l’ironia e l’autenticità. Oggi, il club è un ambasciatore del Made in Italy, portando le tradizioni toscane a livello internazionale attraverso eventi e degustazioni guidate da esperti.