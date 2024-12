Ricordi d’infanzia sugli sci: dai primi passi al sogno dello Stelvio

Io e lo sci – Parte 1

Da bambino, mi ritrovavo a sciare con un’attrezzatura piuttosto rudimentale: un K-Way rosso con marsupio anteriore, pantaloni in mista lana con passanti elastici sotto i piedi, scarponi a punta quadra semi-basculanti, guanti di lana caprina a un dito e una papala con pon-pon lungo. Tutto, tranne il K-Way, era opera della nonna Gioconda.

Gli sci erano un accrocchio di fortuna: privi di lamine, probabilmente derivavano da due paia differenti, con attacchi da adulto a ganasce Kandar e una molla troppo lunga che dovevo torcere per agganciarla al tacco dello scarpone. Quando sfuggiva, mi frustava dolorosamente le mani. La soletta era verniciata a pennello con un blu legnoso, mentre le racchette erano di bambù, con rondelle e laccetti di cuoio.

Partivo dal rifugio CAI della Burraia, diretto verso la manovia. Aggrapparmi alla corda, sempre troppo alta per me, era un’impresa. Viaggiavo in sospensione finché crollavo e gli sci si sganciavano, costringendomi a cercarli tra i faggi. Talvolta, con l’aiuto di qualche anima gentile che mi sorreggeva, riuscivo a raggiungere la cima. Dopo una giornata di tentativi, al massimo completavo due o tre discese.

La sera rientravo completamente bagnato: mutandoni, pantaloni, camiciola, tutto fradicio. I guanti erano logorati dalla corda e dalle molle. Mi avvolgevo in una coperta accanto alla stufa a legna, già pronto per la prossima domenica di avventure. Era il 1953.

Io e lo sci – Parte 2

Nel 1955, la svolta: venne costruito il primo skilift con asta lunga, modello francese. Raggiungeva i 1600 metri del Gabrendo, ma io, troppo leggero, non riuscivo a tendere la molla. Restavo sospeso nel vuoto finché non mi aiutavano amici come Misesti Ivo, Ilio Angiolini e Luigi Lucherini, che mi permettevano di appoggiarmi alle loro ginocchia.

Affrontavo il Gabrendo, sfidato dal vento incessante. Tra le discese, preferivo un canalino tra i faggi, meno ripido ma più tecnico. Tuttavia, le molle lunghe degli attacchi erano un problema: se forzavo troppo, gli sci si sganciavano. Una volta, uno sci sparì tra i faggi. Tornai al rifugio piangendo, ma fortunatamente uno sciatore lo trovò e me lo riportò. Non sapevo se ringraziarlo o maledirlo per l’agonia subita.

Con fatica e risparmi accumulati vendendo solfato di ferro per i fiori e altri prodotti, riuscii a farmi comprare un paio di sci Universal usati, lunghi 175 cm. Avevano lamine avvitate e una soletta verniciata. Come abbigliamento, indossavo una giacca a vento prebellica di mio padre, pantaloni elasticizzati di mio fratello e una papala senza pon-pon.

Nel 1958 e nel 1960, ebbi l’opportunità di sciare d’estate allo Stelvio con la scuola Sertorelli. Fu un’esperienza indimenticabile: condivisi le piste con campioni come Antonio Sperotti, Egidio e Toni Sertorelli, i cugini Gustavo e Rolando Thoeni, e altri grandi maestri. Quei giorni segnarono una svolta nella mia passione per lo sci.