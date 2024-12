Arezzo, incidente tra bicicletta e auto in via Redi: ferita donna di 77 anni

Alle ore 18:10 di oggi, il 118 della ASL Toscana Sud Est (TSE) è intervenuto in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta e un’auto in via Redi, ad Arezzo. La vittima, una donna di 77 anni, è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice 3 al pronto soccorso delle Scotte di Siena per le necessarie cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorritori con l’auto infermierizzata di Arezzo e l’ambulanza della Misericordia di Arezzo. Presente anche la Polizia Municipale, che ha provveduto alla gestione del traffico e all’accertamento della dinamica dell’incidente.