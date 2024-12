Violenza sulle donne, la Toscana rilancia la campagna per far conoscere il 1522

La Regione Toscana ha lanciato una nuova campagna di comunicazione per sensibilizzare sull’esistenza del numero nazionale 1522, dedicato al contrasto della violenza e dello stalking. Con il messaggio “Non sei sola”, la campagna prevede l’affissione di cartelloni nelle stazioni e spazi pubblicitari a led, utilizzando una grafica multilingue per raggiungere diverse comunità. Il 1522 offre supporto alle vittime di violenza, indirizzandole ai Centri Antiviolenza e ai servizi locali. Il presidente Eugenio Giani e l’assessora Alessandra Nardini hanno sottolineato l’importanza di far conoscere questo strumento, che aiuta le donne a uscire dalla spirale della violenza, e hanno ringraziato le operatrici del settore. La campagna, avviata dopo il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, è disponibile in diverse lingue ed è attiva 24 ore su 24.

Immagine generata come rappresentazione visiva della campagna “Non sei sola”, che promuove il numero 1522 contro la violenza sulle donne. Questa grafica include il messaggio di supporto e inclusività, ma non rappresenta il materiale ufficiale diffuso dalla Regione Toscana.