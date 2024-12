Sanità e trasparenza: Il PD risponde alle illazioni sui concorsi all’ospedale della Fratta

Quando si parla di Sanità, il dibattito deve essere improntato alla serietà e alla trasparenza, lontano da supposizioni e toni propagandistici. Il Partito Democratico interviene per fare chiarezza sulle dichiarazioni dei sindaci di Castiglion Fiorentino e Cortona riguardo al concorso pubblico per la nomina del Primario di Ortopedia dell’Ospedale Santa Margherita alla Fratta.

Le illazioni mosse dai due rappresentanti istituzionali lasciano intendere presunte irregolarità o manovre poco chiare, ma il PD sottolinea che, se ci sono dubbi concreti, il luogo appropriato per segnalarli è la magistratura, non i mezzi di comunicazione. Atteggiamenti di questo tipo, basati su interpretazioni arbitrarie o insoddisfazioni personali, rischiano di delegittimare l’intero reparto ospedaliero e compromettere la fiducia nella struttura.

La decisione di assegnare un Primario dedicato al reparto di Ortopedia rappresenta un traguardo importante per la Valdichiana, offrendo nuove prospettive di crescita per un servizio già apprezzato e documentato da numeri significativi. Qualsiasi polemica prematura rischia di vanificare gli sforzi compiuti dalla comunità per migliorare l’offerta sanitaria del territorio.

Il PD ribadisce l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui servizi sanitari della vallata, ma sempre con un approccio responsabile e rispettoso dei processi istituzionali. La salute è un diritto fondamentale che richiede il massimo impegno per garantire qualità, credibilità e buon funzionamento delle strutture pubbliche, dall’ospedale alle case di comunità e all’hospice.

Agire in modo trasparente e senza pregiudizi è indispensabile per tutelare il bene comune e assicurare che il sistema sanitario resti un punto di riferimento per tutti i cittadini.