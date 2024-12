Arezzo, circolo privato chiuso per 15 giorni: trovata droga durante un controllo

Il Questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un circolo privato situato nella zona Saione di Arezzo.

La decisione è arrivata in seguito a un controllo congiunto svolto dal personale della Squadra Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Arezzo, insieme al Nucleo Operativo e al Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza di Arezzo e Massa Carrara. Durante l’operazione, il presidente pro tempore del circolo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, nascoste sia su di sé che all’interno del locale.

Il provvedimento del Questore è motivato dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico, la moralità e la sicurezza dei cittadini. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato come il circolo rappresenti un pericolo concreto per la collettività e un rischio per la sicurezza pubblica.