Controlli straordinari delle forze dell’ordine nei comuni di Arezzo e Cortona

Ieri le forze di polizia hanno condotto un’importante operazione di controllo del territorio ad Arezzo e Cortona, coordinata nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ad Arezzo, i controlli hanno riguardato le zone di Campo di Marte, Saione e l’area della stazione ferroviaria, con la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Sono state identificate 30 persone, controllati 16 veicoli e notificato un provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a un esercizio commerciale nel quartiere Saione.

A Cortona, l’Arma dei Carabinieri ha controllato 90 persone, quattro delle quali segnalate per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, e 65 autoveicoli. Due patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza.

L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.