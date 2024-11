Terranuova Bracciolini: incidente sul lavoro, 41enne grave trasportato in ospedale

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in località La Penna. Intorno alle 9:26, un uomo di 41 anni è precipitato da un’altezza considerevole mentre era impegnato nelle sue mansioni.

Il 118 della ASL TSE ha immediatamente attivato i soccorsi: l’uomo è stato trasportato in codice rosso al DEA dell’ospedale Le Scotte di Siena tramite l’elisoccorso Pegaso 1. Sul posto sono intervenuti prontamente l’automedica del Valdarno, un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, le forze dell’ordine e il PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), che ha eseguito i rilievi previsti per accertare le cause dell’incidente.

Le condizioni del lavoratore sono gravi e l’episodio è al vaglio delle autorità competenti.