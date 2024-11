Il potere dei colori nel Feng Shui

Mi piace definirmi una piccola artista, non solo per il mio amore innato verso i colori, ma perché li uso da anni per creare opere di ogni tipo. Dal 1997, insieme ai miei compagni artisti del GAM (Gruppo Artisti Melzesi), ho partecipato a numerose mostre a Milano e dintorni. Oggi mi dedico principalmente alla scrittura e partecipo solo due volte l’anno alle manifestazioni del gruppo. Tuttavia, i colori restano sempre il mio linguaggio preferito, la chiave per dare vita alle emozioni e per creare armonia.

Quando entro in una casa, la prima cosa che mi colpisce sono le tonalità delle pareti, i dettagli degli arredi e la luce che attraversa lo spazio. In un attimo, fotografo tutto con la mente e sento un grande senso di benessere se il mio sguardo si posa su un ambiente armonioso. Non è per criticare – ognuno è libero di vivere come desidera – ma per me è una sensazione di appagamento profondo. I colori, per me, sono molto più di una scelta estetica: sono energia pura, capaci di influenzare il nostro stato d’animo e il modo in cui viviamo i nostri spazi.

Nel Feng Shui, questa idea si traduce in una vera e propria scienza del colore, in cui ogni tonalità ha il potere di trasformare un ambiente e il nostro modo di viverlo.

Il Verde

Il verde è il colore della natura, della crescita e del rinnovamento. Rilassa, calma e stimola il benessere. Nel Feng Shui, è associato all’elemento Legno, simbolo di vitalità e salute. Perfetto per ambienti dedicati al relax o alla meditazione, il verde porta equilibrio e una sensazione di freschezza.

Il Blu

Il blu rappresenta la calma, la serenità e l’introspezione. È il colore del cielo e del mare, ideale per stanze dove il relax è fondamentale, come le camere da letto. Nel Feng Shui, è collegato all’elemento Acqua, che simboleggia flessibilità e profondità.

Il Rosso

Il rosso è il colore dell’energia, della passione e della forza vitale. Nel Feng Shui, è legato all’elemento Fuoco e rappresenta fama, riconoscimento e successo. Usato con moderazione, dona vitalità e stimola la creatività, ma un eccesso può risultare troppo intenso.

Il Giallo

Caldo e accogliente, il giallo è il colore del sole e porta allegria e ottimismo. Nel Feng Shui, è associato all’elemento Terra, simbolo di stabilità e nutrimento. È ideale per cucine e soggiorni, spazi che favoriscono la condivisione e la convivialità.

Il Bianco

Il bianco è purezza, ordine e chiarezza. Nel Feng Shui, è legato all’elemento Metallo, simbolo di precisione e concentrazione. Perfetto per stanze che richiedono un senso di pulizia e leggerezza, il bianco amplifica la luce e il senso di spazio.

Il Nero

Elegante e misterioso, il nero è il colore della profondità e dell’autorità. Nel Feng Shui, rappresenta anch’esso l’elemento Acqua, come il blu, ed è usato per aggiungere contrasto e raffinatezza agli ambienti.

Conclusione

I colori, se scelti con cura, possono trasformare ogni casa in un rifugio di energia e benessere. Da bambina, ho vissuto per anni in una casa di Milano di nuova costruzione che, per quanto moderna e all’avanguardia, mi metteva a disagio a causa dei suoi abbinamenti di colore. Ricordo con chiarezza la cucina all’americana bianca e azzurra, e un tavolo con sedie rosse che stridono ancora oggi nei miei ricordi. Non avevo voce in capitolo, ma già allora percepivo quanto gli accostamenti sbagliati potessero influire su chi, come me, è sensibile all’armonia cromatica.

Oggi, quella esperienza mi fa riflettere sull’importanza di creare spazi che rispettino la nostra sensibilità e che parlino davvero al nostro spirito. Il Feng Shui ci insegna che i colori non sono solo decorazione, ma strumenti potenti per creare ambienti che nutrono il nostro benessere e rispecchiano chi siamo.

S.S.C.