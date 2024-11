BC Servizi cede alla capolista Lucca: il secondo tempo decisivo per gli ospiti

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – Basketball Club Lucca 71-90

Parziali: 20-22, 39-37, 54-67

BC Servizi: Scortica 3, Toia 12, Nica n.e., Iannicelli, Buzzone 11, Lemmi 12, Prenga 18, Vagnuzzi, Kader 2, Terrosi, Bischetti 13.

All.: Fioravanti; Ass.: Liberto.

Lucca: Landucci, Brugioni n.e., Lippi 2, Dubois 26, Barsanti 11, Simonetti 10, Tempestini 6, Del Debbio 11, Vignali n.e., Cirrone 1, Pierini 2, Trentin 21.

All.: Olivieri; Ass.: Pizzolante e Giuntoli.

La BC Servizi Scuola Basket Arezzo chiude il girone di andata con una sconfitta al Palasport Estra contro la capolista Lucca, che prende il largo nel secondo tempo grazie a un gioco di squadra impeccabile orchestrato dai protagonisti Dubois e Trentin.

Dopo un avvio equilibrato, caratterizzato dalle triple di Trentin e Del Debbio per Lucca e dalla risposta aretina guidata da Prenga e Toia, la prima frazione si chiude sul 22-20 per gli ospiti. Nel secondo quarto, Arezzo mette in difficoltà Lucca con le giocate di Bischetti e Toia, riuscendo a chiudere avanti all’intervallo sul 39-37.

La svolta arriva nel terzo periodo: la squadra di coach Olivieri alza l’intensità difensiva e colpisce con precisione dall’arco, portandosi sul 67-54 grazie alle soluzioni vincenti di Trentin. Nell’ultimo quarto, la BC Servizi tenta la rimonta e si avvicina a -8, ma Dubois, autore di 13 punti nell’ultima frazione, spegne ogni speranza degli amaranto.

La prestazione offensiva di Lucca si distingue per il 48% di realizzazione da tre punti (14 triple), un fattore decisivo contro la difesa di Arezzo.

Prossimo appuntamento:

La BC Servizi si prepara ora al girone di ritorno, che inizierà domenica 1 dicembre alle ore 18 al Palasport Estra. La sfida sarà contro la Mens Sana Siena, che precede Arezzo di soli due punti in classifica.

Foto di Stefano Tenzi: Leonardo Prenga in azione contro Quarrata.