Abbandono di rifiuti lungo il Sentiero della Bonifica: indignazione e tolleranza zero dai sindaci di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana

Un nuovo grave episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti ha colpito il Sentiero della Bonifica, una delle aree naturalistiche più preziose della Valdichiana, situata al confine tra i comuni di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Ignoti, con l’ausilio di un mezzo pesante, hanno scaricato una grande quantità di scarti lungo il percorso, creando una vera e propria discarica abusiva. Questo gesto, definito “un caso di inciviltà ai massimi livelli”, ha suscitato l’indignazione dei sindaci Mario Agnelli e Jacopo Franci, che si sono subito recati sul posto per verificare la situazione.

Il sindaco Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino, ha espresso il suo sdegno sui social, sottolineando come l’atto di inciviltà abbia colpito un luogo di pregio naturalistico, apprezzato da residenti e turisti per la sua bellezza e per le opportunità di passeggiate e attività all’aria aperta che offre. “Per arrivare a tanto,” ha scritto Agnelli su Facebook, “è stato utilizzato persino un mezzo pesante per rovesciare un quantitativo considerevole di rifiuti”. La gravità dell’episodio ha spinto anche il sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, ad unirsi al sopralluogo, manifestando il medesimo sdegno e solidarietà.

L’area, che attraversa la Valdichiana collegando Arezzo a Chiusi, è frequentata da ciclisti, podisti e amanti della natura. Questo abbandono di rifiuti si aggiunge a una serie di episodi di degrado ambientale verificatisi di recente, inclusi scarichi abusivi di rifiuti in corsi d’acqua limitrofi. “Tolleranza zero verso gli autori di simili atti,” ha dichiarato Agnelli, ribadendo che, qualora i responsabili vengano individuati, dovranno rispondere pienamente delle loro azioni.

La polizia municipale ha effettuato un primo sopralluogo nell’area, avviando le indagini per individuare i colpevoli. Nel frattempo, il costo della rimozione dei rifiuti e della pulizia dell’area rimarrà a carico dei cittadini, una realtà che ha riacceso il dibattito sulla necessità di sanzioni più severe per chi inquina deliberatamente.

L’appello dei sindaci a preservare il territorio e rispettare le aree naturali riflette il desiderio delle comunità locali di proteggere il Sentiero della Bonifica, un patrimonio comune che necessita di salvaguardia per continuare a offrire un angolo di natura incontaminata a tutta la Valdichiana.