Buongiorno e benvenuti all’oroscopo del giorno per il 14 novembre. Vi aspettavate forse un po’ di zucchero? Oggi le stelle sono in vena di verità scomode e, più che regalarvi certezze, vi tolgono qualche illusione. Se siete pronti, tuffatevi nella dura realtà con l’oroscopo più schietto dello zodiaco.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ariete, oggi corri così tanto da dimenticare dove stai andando. Ti sembra di realizzare grandi cose, ma forse è solo una gran confusione mascherata da “energia”. Prova a pensare prima di fare, o rischi di combinare un disastro. Non sarebbe la prima volta.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Toro, sei sempre tutto casa e comfort, ma oggi anche a te toccherà uscire dalla tua zona di comfort. E no, non sarà piacevole. Smettila di convincerti che “tanto hai tutto sotto controllo” e preparati a sudare un po’. Che ogni tanto, ti farebbe pure bene.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, oggi la tua incrollabile curiosità ti porta a ficcare il naso nei fatti altrui, cosa che non sempre risulta gradita. Non tutti sono disposti a essere una delle tue mille fonti di intrattenimento. Prova a limitarti e scoprirai che il silenzio può essere persino educativo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Oh, Cancro, oggi sei nostalgico come sempre, ma molto meno adorabile. Piagnucoli sui tempi passati e sulle emozioni perse, ma intanto non ti accorgi di chi ti sta attorno. Forse sarebbe il caso di affrontare il presente invece di vivere in un passato idealizzato.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Leone, i riflettori oggi non sono su di te e forse è anche meglio. Sei stanco di attirare tutti gli sguardi, ma al solito fai fatica ad ammetterlo. E quindi, oggi, prova a farti piccolo e a guardare chi ti sta intorno: magari scopri che non sei l’unico a splendere.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Vergine, oggi è una di quelle giornate in cui la tua capacità di critica sembra una lama affilata… e nessuno apprezza le tue frecciate sottili. Forse, invece di pensare a come migliorare il mondo, potresti iniziare a pensare a cosa migliorare in te.

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, oggi i tuoi eterni dubbi stanno sfiancando chi ti sta intorno. Non puoi sempre oscillare tra una scelta e l’altra: a volte bisogna decidere e basta, anche se non è la più “bella” delle soluzioni. Fatti coraggio e prendi una decisione, anche se non piace a tutti.

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, oggi sembri preso da un’inspiegabile voglia di vendetta per torti immaginari. Ti senti come un cavaliere oscuro, ma probabilmente stai solo esagerando. Non tutto è un affronto personale, rilassati un attimo e prendi le cose meno sul serio.

Sagittario

(22 dicembre- 19 gennaio)

Sagittario, la tua solita esuberanza oggi sfocia in un’irritante leggerezza. Sì, è bello che tu viva senza limiti, ma questo tuo fare da avventuriero ti rende anche superficiale. Ogni tanto sarebbe utile scavare più a fondo, anche se preferisci restare in superficie.

Capricorno

(22 novembre – 21 dicembre)

Capricorno, oggi la tua serietà raggiunge livelli insopportabili. Sì, sappiamo tutti che sei ambizioso e responsabile, ma non serve ricordarlo ogni due secondi. Prova a rilassarti e magari scopri che c’è vita anche fuori dal tuo ufficio (o dalla tua to-do list infinita).

Acquario

(19 febbraio – 20 marzo)

Acquario, oggi ti atteggi a rivoluzionario e anticonformista, ma la verità è che sei confuso quanto chiunque altro. Forse dovresti dedicare meno tempo a distruggere le convenzioni e più a capire cosa davvero vuoi. Il mondo si salverà anche senza il tuo contributo di oggi.

Pesci

(20 gennaio – 18 febbraio)

Pesci, oggi ti sei perso nel tuo solito mare di sogni, e per l’ennesima volta nessuno riesce a capirti. Continuare a lamentarti non ti farà ricevere più attenzioni. Smettila di cercare comprensione e prova a nuotare con meno lamentele e più coraggio.



Conclusione Generale

Con l’oroscopo di oggi abbiamo messo il dito nella piaga. Il 14 novembre sarà una giornata in cui ammettere qualche scomoda verità potrebbe fare miracoli per migliorare il vostro stato d’animo… o perlomeno per imparare a ridere di voi stessi.