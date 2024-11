Ospedale San Donato, record di 20 nascite in 24 ore

L’Ospedale San Donato di Arezzo ha registrato un record straordinario il 5 e 6 novembre, con ben 20 bambini nati in sole 24 ore. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dr. Ciro Sommella, ha assistito a questo evento senza ricorrere a tagli cesarei, poiché tutti i piccoli sono nati con parto spontaneo. Tra di loro, anche due gemellini, due maschietti, figli di una giovane madre di 19 anni al suo primo parto. Fortunatamente, sia le mamme che i neonati stanno bene e presto torneranno a casa.

«È stata una giornata intensa per il nostro staff, ma anche di grande soddisfazione», commenta il dr. Sommella. «Non era mai successo prima di assistere a un numero così alto di nascite in un arco di tempo così ristretto. Il mio ringraziamento va a tutti i medici, alle ostetriche, alle infermiere e a tutte le persone che ci hanno supportato, garantendo una cura eccellente alle mamme e ai bambini.»

Il dr. Sommella sottolinea che queste nascite sono un segnale positivo, soprattutto in un periodo in cui la natalità è in calo in Italia e in Toscana. «Arezzo sta vivendo un incremento delle nascite rispetto allo scorso anno, e questo è motivo di speranza per il futuro.»

Nel 2023, l’ospedale San Donato ha registrato 1448 nascite, con un trend di crescita anche nel 2024, con 40 bambini in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.