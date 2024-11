Villa Severi: tra promesse e ritardi, l’unica cosa che cresce è la pazienza dei cittadini

Ancora non sappiamo a che punto sia l’iter burocratico per la variazione urbanistica di parte della zona sportiva a parcheggio pubblico, così come la sua messa in sicurezza per la funzione di parcheggio.Quindi i cittadini di Arezzo firmatari della petizione e le Associazioni presenti a Villa Severi tramite i loro rappresentanti, si vedono costretti a sollecitare una risposta del perché, quanto concordato il 18 marzo, è rimasta soltanto una intenzione ma in concreto non si sono viste ne’ sono state comunicate le fasi dell’attuazione di questi successivi lavori.Si ricorda all’Amministrazione Comunale che sono trascorsi più di un anno e mezzo da quando sono stati smantellati i giochi per bambini, così da un giorno all’altro.

Adesso basta, la nostra lunga attesa, di tanti cittadini che hanno firmato la petizione deve finire. Chiediamo delle risposte certe, sia da parte del Comune, sia da parte della Provincia, ognuno per le proprie competenze, ricordando che la raccolta delle firme è stata sospesa ma non terminata.

L’unica cosa che sta terminando è la pazienza dei cittadini, di fronte agli accordi non rispettati.