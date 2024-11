I Punkcake conquistano X Factor: la band valdarnese avanza al prossimo turno

I Punkcake, la band valdarnese, continuano la loro avventura a X Factor con una performance straordinaria durante il terzo live show trasmesso ieri sera su Sky Uno. Nella seconda manche, la band ha scelto di interpretare la celebre hit disco “Da Ya Think I’m Sexy” di Rod Stewart, riuscendo a conquistare il pubblico e i giudici senza finire in ballottaggio. La loro esibizione ha entusiasmato gli spettatori, che hanno apprezzato la personalità travolgente dei giovani artisti, i quali hanno saputo portare sul palco una miscela di talento, trasgressione e originalità.

Il look audace di Sonia vestita da suora, Lorenzo Donato in versione Sailor Moon, Damiano con uno spogliarello improvvisato e il batterista Lorenzo in rosa hanno aggiunto un ulteriore tocco di spettacolarità alla performance, che si è distinta per la sua intensità e teatralità. Nonostante la difficoltà dell’interpretazione del brano pop-funky, lontano dal loro stile rock, i Punkcake sono riusciti a renderlo “tiratissimo e sexy” con una versione unica, dimostrando ancora una volta di essere “animali da palco” straordinari.