Strategie di velocità e politica: calcoli e gioco tra Stati Uniti e senatori

Calcolo della Velocità Oraria

Per calcolare la velocità oraria media, dividiamo la distanza percorsa (200 km) per il tempo in minuti (110 minuti) e moltiplichiamo per 60 per convertirlo in ore. Il calcolo è quindi:

200 km:110 minuti=1,818200 \, \text{km} : 110 \, \text{minuti} = 1,818 200 km : 110 minuti = 1 , 818 km al minuto.

km al minuto. 1,818×60=109,091,818 \times 60 = 109,09 1 , 818 × 60 = 109 , 09 km/h come velocità media oraria.Il Gioco degli Stati: Harris e Trump in Sfida Elettorale

Immaginiamo un gioco strategico basato sui 50 stati degli Stati Uniti e sui loro grandi elettori, con Kamala Harris e Donald Trump come giocatori. Entrambi seguono un percorso identico, muovendosi attraverso gli stati lanciando un dado. Ogni volta che un giocatore arriva in uno stato ancora libero dall’avversario, guadagna 1 milione di dollari per ogni senatore e 50 mila dollari per ogni grande elettore assegnato a quello stato. Se un giocatore finisce nel Distretto di Columbia, però, deve pagare una penale di 30 milioni di dollari. La partita prosegue finché uno dei due non esaurisce i fondi, decretando la vittoria dell’altro. Inoltre, se un giocatore capita su uno stato già conquistato dall’avversario, è obbligato a versare metà del valore che l’avversario ha guadagnato da quello stato. La sfida è un equilibrio tra fortuna e strategia, e a vincere è chi riesce a resistere finanziariamente fino alla fine.