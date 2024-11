Utero in affitto diventa reato universale

Nei giorni scorsi, con 84 voti favorevoli e 58 contrari, il Senato italiano ha approvato una modifica all’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che vieta la pratica della “gestazione per altri” (nota come utero in affitto) anche se compiuta all’estero. In altre parole, la maternità surrogata, già illegale in Italia, è ora considerata un reato universale.

Come previsto, la nuova legge ha ricevuto il sostegno della maggioranza (FDI, Lega, FI), mentre le opposizioni (PD, M5S, AVS) hanno votato contro. Secondo i sostenitori, questa legge rappresenta un duro colpo per chi alimenta l’osceno mercato internazionale dei neonati, contrastando una pratica che sfrutta il corpo delle donne e trasforma la nascita in un’operazione commerciale.

Per i critici dell’utero in affitto, la pratica non protegge né le donne né i nascituri. Al contrario, per alcuni è vista come un tentativo di cancellare l’identità femminile e materna. A questo proposito, la senatrice del PD Valeria Valente, pur votando contro la linea del suo partito, ha dichiarato che, da femminista, considera l’utero in affitto “la forma più estrema e contemporanea di schiavitù patriarcale” e “un’ennesima operazione di cancellazione del femminile e del materno,” alludendo anche al dibattito parallelo sui diritti LGBTQ+, in cui il termine “donna” viene spesso sostituito da “persona con utero.” Questo, secondo alcuni, rappresenta un tentativo di uniformare le identità a discapito della realtà biologica e sociale.

Nel campo progressista, molti hanno definito la legge italiana una “aberrazione giuridica” e accusano il Paese di oscurantismo. I difensori della legge, tuttavia, ritengono che nessuno possa giustificare la soddisfazione di un desiderio a scapito del corpo di un’altra donna, trattato come mero supporto biologico.

Con questa legge, il Parlamento italiano ha scritto una pagina significativa nella lotta contro una pratica considerata da molti disumana. L’auspicio è che questa misura possa contribuire a tutelare donne e bambini, contrastando un mercato che non ha riguardo per la dignità umana.