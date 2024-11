Incendio su raccordo Perugia-Bettole: Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme su autoarticolato carico di solventi

Oggi, intorno alle 12:15, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cortona e Montepulciano, appartenenti rispettivamente ai comandi di Arezzo e Siena, sono intervenuti sul raccordo stradale Perugia-Bettole, all’altezza del chilometro 6 in direzione Bettole, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato. Il veicolo, composto da una motrice e un container metallico, trasportava un carico potenzialmente pericoloso di lattine di oli e solventi, rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente delicate.

I Vigili del Fuoco hanno dispiegato sul posto 7 mezzi e 16 uomini per contenere le fiamme che avvolgevano il container. Grazie alla prontezza dell’autista, la motrice è stata prontamente sganciata e messa in salvo, evitando danni ulteriori e potenziali rischi di esplosione o espansione dell’incendio.

Vista la natura infiammabile del carico, le operazioni di spegnimento sono risultate complesse e si è resa necessaria la chiusura del tratto di raccordo tra Cortona e Foiano per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale, il personale Anas e Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), per monitorare la situazione e valutare eventuali rischi ambientali.

Le operazioni di ripristino e la riapertura della strada sono attualmente in corso, ma il tratto resterà chiuso fino a completamento delle operazioni di sicurezza e bonifica.