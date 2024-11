Cortona celebra l’olio nuovo: eventi e degustazioni nei frantoi durante il ponte di Ognissanti

A Cortona è festa per l’olio nuovo, nonostante le basse rese ma l’alta qualità. Il ponte di Ognissanti ha portato folla ai frantoi locali e il ricco calendario di eventi prosegue fino alla finale del concorso Eleiva Cortonensis 2024, che premierà i migliori oli il 15 dicembre nella Sala del Consiglio comunale. Numerose le iniziative organizzate da proloco e associazioni in diverse località: da Farneta a Tavarnelle, degustazioni, concorsi e conviviali animano il territorio, in collaborazione con l’associazione Frantoiani e patrocinio comunale. Gli esperti lodano la qualità del raccolto, caratterizzato da olii piccanti e amari, frutto di una stagione calda e delle recenti piogge.

Eventi dell’Olio Nuovo a Cortona

Sabato 9 novembre

Località: Farneta

Farneta Evento: Cena dell’Olio Nuovo

Cena dell’Olio Nuovo Descrizione: Serata dedicata alla degustazione del nuovo olio locale.

Domenica 10 novembre

Serata dedicata alla degustazione del nuovo olio locale. Evento: Concorso dell’Olio Nuovo

Concorso dell’Olio Nuovo Descrizione: Pomeriggio di assaggi e degustazioni.

Sabato 16 novembre

Località: Ristorante Portole, Teverina

Ristorante Portole, Teverina Evento: “La Montagna cortonese e il suo olio”

“La Montagna cortonese e il suo olio” Orario: Degustazioni dalle ore 10, merenda alle ore 16

Degustazioni dalle ore 10, merenda alle ore 16 Descrizione: Concorsi di degustazione con assaggi di olio nuovo accompagnati da castagne e vino.

Sabato 23 novembre

Località: Centoia

Centoia Evento: Concorso dell’Olio Nuovo, organizzato dalla Proloco di Centoia

Domenica 24 novembre

Concorso dell’Olio Nuovo, organizzato dalla Proloco di Centoia Luogo: Sala Civica di Centoia

Sala Civica di Centoia Evento: “Merenda unta”

“Merenda unta” Descrizione: Degustazione pomeridiana con prodotti locali.

Nello stesso giorno:

Degustazione pomeridiana con prodotti locali. Località: Mercatale

Mercatale Evento: Festa dell’Olio organizzata dalla Proloco Valdipierle

Domenica 1 dicembre

Località: Terontola, Centro Sociale di via dei Combattenti

Terontola, Centro Sociale di via dei Combattenti Descrizione: Evento di assaggi e celebrazione dell’olio nuovo.

Domenica 8 dicembre

Località: Tavarnelle

Tavarnelle Organizzazione: Polisportiva Val di Loreto

Polisportiva Val di Loreto Descrizione: Ultimo incontro prima della finale del concorso Eleiva Cortonensis.

Questi eventi precedono la finale del concorso Eleiva Cortonensis 2024, che si terrà domenica 15 dicembre nella Sala del Consiglio comunale di Cortona alle ore 10.