Weekend di successi e sconfitte per il settore giovanile amaranto

Fine settimana ricco di emozioni per il settore giovanile dell’Arezzo, con importanti risultati per le categorie Under 17, 16 e 15, che conquistano vittorie rispettivamente contro Foggia e Vis Pesaro. L’Under 14, nonostante una prestazione di carattere, subisce una sconfitta casalinga contro la Torres per 3-2.

Under 17

In trasferta contro il Foggia, l’Arezzo Under 17 ottiene tre punti cruciali grazie a un 2-0 frutto di un gioco solido e incisivo. Dopo un primo tempo combattuto, gli amaranto si portano in vantaggio al 15’ con Valenti, seguito dal raddoppio di Minocci al 25’. Nel secondo tempo, nonostante un rigore sbagliato dal Foggia, la squadra toscana riesce a difendere il vantaggio, mantenendo la porta inviolata grazie alle parate decisive di Rossi.

Under 16

In casa, l’Arezzo Under 16 si impone nettamente sulla Vis Pesaro con un 3-0 che evidenzia una grande concretezza offensiva. Il gol iniziale arriva subito, con Menchetti che sfrutta un cross al primo minuto. Il raddoppio arriva al 48’ su rigore, seguito dal terzo gol di Ulivieri con uno splendido tiro all’incrocio. La Vis Pesaro fatica a creare occasioni, mentre l’Arezzo controlla il match con sicurezza.

Under 15

Importante vittoria anche per l’Arezzo Under 15, che espugna il campo del Foggia con un 1-0, segnando la sesta vittoria consecutiva. La rete decisiva arriva al 30’ grazie a Centi, abile a sfruttare un lancio lungo di Belli. Nonostante la pressione del Foggia nel finale, l’Arezzo mantiene il vantaggio e conquista la vetta della classifica.

Under 14 PRO

L’unica sconfitta del weekend arriva dall’Under 14, che cede alla Torres per 3-2 in una gara ricca di emozioni. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio sul 2-1, l’Arezzo subisce la rimonta nella ripresa, non riuscendo a rispondere al maggior ritmo imposto dalla squadra sarda. Gli amaranto, pur sconfitti, mostrano buona tecnica e carattere contro un avversario fisicamente superiore.

Il weekend conferma la crescita del settore giovanile amaranto, capace di ottenere risultati importanti e di esprimere un gioco solido, mantenendo alta la competitività anche nelle sfide più complesse.

