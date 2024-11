Il cibo (Natura) e i prodotti alimentari (Industria)

Scrivo sul rapporto tra cibo, corpo e produzione agro-alimentare. Abbiamo perso il contatto con la produzione del nostro cibo quotidiano. La natura offre un cibo. L‘’industria offre prodotti alimentari, composti e ultra processati. Noi mangiamo più prodotti alimentari che cibo. Mangiano più industria alimentare, supermercato che natura. Abbiamo perso la conoscenza del nostro corpo biologico. Non conosciamo gli effetti che gli alimenti hanno sul nostro organismo. Al centro della nostra alimentazione va posto il corpo non gli alimenti. Prima conosci il tuo corpo poi scegli il cibo richiesto dal tuo organismo e controlla gli effetti che il cibo ha sul tuo corpo. Abbiamo perso il contatto con la natura. Abbiamo un deficit nella relazione tra il nostro vivere e il contesto ambientale in cui viviamo. E i risultati si vedono nella nostra salute e psichica e nella salute ambientale. Ricordate la canzone di Lucio Battisti “EMOZIONI” …..”E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere

Se poi è tanto difficile morire”. Rende bene la scena che stiamo vivendo. I fari spenti sono la non conoscenza, la non percezione del ruolo dei nostri comportamenti quotidiani, tra i quali il mangiare. Il cibo costruisce ogni giorno il nostro corpo. Ho scritto in questi giorni passati come la qualità del cibo possa creare le condizioni degenerative nell’intestino fino a sviluppare nei neuroni enterici un accumulo di una proteina, chiamata alfa-sinucleina, che trasportata dal nervo vago al cervello genera il morbo di Parkinson. La malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson nascono nell’intestino e si manifestano nel cervello cranico e sui neuroni diffusi su tutto l’organismo Noi non conosciamo la qualità del cibo ingerito (perdita della conoscenza della produzione degli alimenti). Noi non conosciamo il nostro intestino (perdita della conoscenza del corpo biologico). Mangiare e’ un atto ambientale perché una agricoltura estensiva e un allevamento animale intensivo condizionano l’ambiente. Noi corriamo nella notte della ignoranza (non conoscenza) a fari spenti come pazzi. Si possono accendere però i fari, fermarsi e guardare attorno a noi dove siamo finiti. Sta a ciascuno di noi svegliarsi e aiutare gli altri a svegliarsi prima che arrivi la notte della malattia e della invalidità. Viviamo un tempo di una follia organizzata che ha nella produzione agro alimentare uno dei suoi fulcri. Oggi ascoltiamo Emozioni di Lucio Battisti. Recuperiamo la nostra soggettività a tavola per la nostra salute di oggi e di domani.