Carabinieri della compagnia di Arezzo: quattro arresti nel weekend dei Santi

Durante il weekend dei Santi, i Carabinieri della Compagnia di Arezzo hanno rafforzato i controlli del territorio per garantire sicurezza e contrastare fenomeni di illegalità, portando a termine quattro arresti in operazioni significative.

Giovedì sera, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un’operazione di prevenzione contro lo spaccio di droga, hanno fermato un uomo accusato di “detenzione a fini di spaccio di sostanza psicotropa”. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e residente ad Arezzo, è stato trovato in possesso di circa 880 grammi di cocaina nascosti nella sua abitazione. La droga è stata sequestrata, e l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Arezzo, in attesa dell’udienza di convalida.

Domenica pomeriggio, in un ulteriore intervento, la Sezione Radiomobile ha arrestato tre persone per furto aggravato in concorso in un negozio di elettronica a Ripa di Olmo. Il direttore del punto vendita ha allertato il numero di emergenza “112 NUE” per la scomparsa di tre videogiochi di marca, del valore complessivo di 1.000 euro. I giovani, scoperti dal personale alle casse, sono fuggiti a piedi, ma sono stati rapidamente rintracciati dai Carabinieri che hanno recuperato la refurtiva e l’hanno restituita al negozio. Due dei fermati sono risultati irregolari sul territorio nazionale e sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per violazioni delle norme sull’immigrazione. La Procura della Repubblica ha disposto la loro liberazione, senza misure cautelari immediate.