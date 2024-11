Sequestrati due chili di cocaina e arresti per tentato omicidio

Nel weekend, due distinte operazioni delle Compagnie dei Carabinieri di Cortona e San Giovanni Valdarno hanno portato all’arresto di due giovani per spaccio di droga e di una donna per tentato omicidio.

Sabato pomeriggio a Marciano della Chiana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cortona hanno fermato due giovani stranieri sorpresi a bordo di un’auto con quasi due chili di cocaina. I due, intercettati nei pressi del casello autostradale di Monte San Savino, non si sono fermati all’alt dei militari, tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati in località Badicorte, dove i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione del veicolo. All’interno di uno zainetto nel vano passeggero, hanno rinvenuto due pacchi di cocaina per un peso complessivo di 1,950 kg, sequestrati immediatamente. I due giovani, dopo le formalità di rito, sono stati condotti alla Casa Circondariale di Arezzo.

Nella stessa giornata, un altro grave episodio si è verificato a San Giovanni Valdarno, dove un giovane è stato ricoverato per ferite da taglio riportate in un’aggressione. Dopo essersi presentato al pronto soccorso con lesioni alle mani e al torace, il giovane ha raccontato ai Carabinieri di essere stato accoltellato da una donna. Grazie alla descrizione della vittima e alla conoscenza del territorio, una pattuglia ha individuato rapidamente l’abitazione dell’aggressore. La donna, trovata in possesso di vestiti insanguinati e con un coltello da cucina abbandonato in giardino, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e trasferita al carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida.

Le operazioni testimoniano il costante impegno dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità, a tutela della sicurezza pubblica.