Frana in via dell’Acropoli: strada chiusa e disagi per le famiglie

Ieri sera, un argine del torrente che costeggia via dell’Acropoli ha ceduto, causando il crollo di una porzione della carreggiata. Il Comune ha immediatamente transennato l’area, imponendo il divieto di transito alle auto per motivi di sicurezza. Questa mattina, gli abitanti della zona si sono risvegliati con una situazione critica: numerose famiglie che risiedono nella parte interdetta della strada si trovano infatti impossibilitate a utilizzare le proprie auto, subendo notevoli disagi per spostamenti verso scuola, lavoro e altre attività quotidiane.

Le autorità hanno dichiarato che verranno attuate quanto prima le verifiche per valutare la stabilità dell’area e pianificare un intervento di ripristino. Nel frattempo, i residenti si organizzano per affrontare le difficoltà di mobilità, auspicando un rapido intervento che permetta di riaprire la strada al traffico in sicurezza.

Il cedimento dell’argine, forse aggravato dalle recenti piogge, ha portato i tecnici a programmare controlli aggiuntivi sul corso del torrente per prevenire ulteriori frane.