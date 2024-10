BC Servizi Arezzo vince in trasferta: primo successo esterno contro Cantini Lorano Legnaia Firenze

La BC Servizi Scuola Basket Arezzo segna il primo successo esterno della stagione con una vittoria importante per 66-56 contro Cantini Lorano Legnaia Firenze. I ragazzi di coach Fioravanti hanno condotto una partita combattuta e risolta solo nel quarto periodo, ottenendo un risultato prezioso che conferma il buon momento di forma del team.

La sfida si è aperta con un primo quarto favorevole ai padroni di casa, che, con le triple di Merlo e Stoch, si sono portati rapidamente in vantaggio. Nonostante alcune difficoltà dalla lunetta, Arezzo ha tenuto testa, chiudendo la prima frazione sotto di tre punti (15-12) grazie a una tripla di Scortica. Nel secondo quarto, la BC Servizi ha trovato il primo sorpasso con Iannicelli (22-21), ma Cantini Lorano ha risposto con una serie di canestri da fuori, portandosi sul 34-25 e chiudendo il primo tempo in vantaggio per 36-27.

Nel terzo quarto, la reazione degli amaranto non si è fatta attendere. Nonostante alcune imprecisioni offensive, la BC Servizi ha ridotto lo svantaggio grazie alla precisione di Toia, autore di due triple decisive che hanno frenato l’entusiasmo della squadra di casa. Alla fine della terza frazione, il punteggio segnava un combattuto 45-42 per Firenze.

Nell’ultimo quarto, la difesa della BC Servizi è stata decisiva, limitando i migliori realizzatori avversari come Nepi e dominando i rimbalzi con Lemmi e Prenga. In attacco, Bozzone e Lemmi hanno segnato punti fondamentali che hanno permesso ad Arezzo di prendere il comando. La Cantini Lorano ha smarrito la via del canestro e dalla lunetta Toia e Lemmi hanno chiuso i conti, fissando il punteggio finale sul 66-56.

Con questa vittoria, la BC Servizi fa un importante balzo in classifica, restando due punti dietro la coppia di testa formata da Mens Sana Siena ed USE Empoli. Il prossimo appuntamento vedrà la squadra di Arezzo impegnata domenica 3 novembre al Palasport Estra contro Cecina, squadra in crescita dopo il rientro dall’infortunio di Pedroni.