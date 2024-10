Tennis Giotto, weekend di emozioni: le ragazze pareggiano con Tc Genova, i ragazzi cedono a Canottieri Padova. Successo nel wheelchair tennis Articolo:

Il Tennis Giotto ha vissuto un weekend intenso nei campionati di Serie A2, con la squadra femminile e maschile impegnate rispettivamente contro Tc Genova 1893 e Canottieri Padova. La compagine femminile ha giocato in casa, sostenuta dal proprio pubblico, ed è riuscita a strappare un pareggio al termine di un match equilibrato, conclusosi 2-2. Sotto la guida del capitano Jacopo Bramanti, la squadra ha risposto alla partenza in salita, dovuta all’indisponibilità di Matilde Mariani che ha dato il primo punto alle avversarie, con le vittorie di Gaia Squarcialupi e Aneta Laboutkova nei singoli. Tuttavia, il doppio decisivo, disputato da Rachele Bacciarini e Laboutkova, è stato vinto dalle genovesi con un punteggio di 5-7, 4-6, lasciando il match in parità. La formazione femminile osserverà ora un turno di riposo e tornerà in campo domenica 10 novembre a Roma, contro il Ct Eur.

La squadra maschile, invece, ha subito una sconfitta amara in trasferta contro il Canottieri Padova. Nonostante le buone prove di Filippo Alberti e Raffaele Ciurnelli, cresciuti nel vivaio del Tennis Giotto e vincenti nei loro rispettivi singoli, i padroni di casa hanno pareggiato grazie ai successi su Pietro Fanucci e Stefano Baldoni. Il risultato parziale di 2-2 ha portato la sfida ai doppi, dove il team aretino, rappresentato da Baldoni e Fanucci e dalla coppia Guelfo Baldovinetti e Andrea Pecorella, non è riuscito a conquistare i punti necessari per il pareggio. La squadra maschile tornerà in campo domenica 3 novembre a casa contro lo Stampa Sporting di Torino, chiamando a raccolta i tifosi per sostenere la squadra.

Inoltre, il Tennis Giotto ha trovato soddisfazioni nel wheelchair tennis, grazie a Lorenzo Degl’Innocenti che ha trionfato nel tabellone di consolazione del torneo ITF “Città di Forlì”. Degl’Innocenti, dopo una sconfitta iniziale contro il belga Mike Denayer, ha messo in scena una grande rimonta, battendo Marco Amadori e vincendo la finale contro l’irlandese Garreth Greene. Questa vittoria testimonia la crescita del movimento di wheelchair tennis ad Arezzo, dove il circolo ha recentemente raggiunto la semifinale ai campionati italiani a squadre e continua ad attrarre nuovi atleti, come il pistoiese Pasquale Grieco, sotto la guida del maestro Giacomo Grazi e della preparatrice atletica Ester Baschirotto.

Un weekend di sfide che ha mostrato la tenacia del Tennis Giotto, pronto a tornare in campo per nuovi successi.