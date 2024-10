La ruota della vita e il movimento delle maree: la speranza che torna

Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra remare contro di noi. Ci sentiamo persi, come se la ruota della fortuna si fosse inceppata in una posizione sfortunata, e ogni giorno fosse una battaglia per trovare un raggio di luce. Ma, come ci insegna la natura, la vita è fatta di cicli: nulla rimane immobile per sempre.

A volte, la marea porta con sé dolori immensi, come la perdita di una persona cara, la fine di una relazione che credevamo per la vita, una malattia che ci stravolge, la perdita del lavoro che ci dava sicurezza. Sono onde che ci travolgono, ci trascinano via con una forza che sembra impossibile da contrastare. Ci si sente sommersi, incapaci di respirare, come se tutto ciò che conoscevamo fosse stato portato via da una corrente impietosa.

Eppure, proprio come le onde del mare che si ritirano per poi tornare con nuova forza, anche i momenti difficili nella vita hanno un loro ritmo. A volte ci sembra che l’acqua ci stia portando lontano dalla riva, ma è solo per prepararsi a riportarci indietro, più forti di prima. È un’illusione pensare che la sfortuna possa durare per sempre, perché la ruota gira, e ciò che oggi ci sembra insormontabile, domani potrebbe apparire solo un’ombra sbiadita, o comunque un dolore con cui imparare a convivere.

La vita, nella sua imprevedibilità, ha il potere di sorprenderci. Può essere dura, ma è anche capace di aprirci porte che mai avremmo pensato di attraversare. Non sappiamo cosa ci porterà la prossima onda, ma proprio in questo risiede la magia: una possibilità, una nuova opportunità, una sorpresa inattesa. Magari sarà un incontro, un progetto, una piccola gioia che ci riaccenderà la speranza.

Anche quando la ruota scende e ci sembra di essere sul punto più basso, la vita ci insegna che essa continua a girare, e ciò che è sceso inevitabilmente risale. Forse lentamente all’inizio, con piccoli cambiamenti che quasi non notiamo, ma che accumulandosi portano a una nuova direzione. Bisogna avere fiducia, perché anche la notte più lunga ha il suo alba, e ogni tempesta prima o poi lascia spazio al sereno.

Certo, non è facile aspettare che la ruota si muova, che la marea cambi. Ci vuole pazienza, e la forza di credere che qualcosa di meglio ci aspetti al di là di questa fatica. Ma sapere che tutto è in continuo movimento, che nulla resta bloccato per sempre, può aiutarci a resistere. Non è un atto di cieca speranza, ma una consapevolezza profonda: la vita cambia, e noi cambiamo con lei.

Quindi, per chi sta attraversando un momento buio, ricordatevi che la ruota della fortuna non smette mai di girare. Anche quando sembra che tutto sia fermo, sotto la superficie le correnti si muovono. A volte basta un solo istante per cambiare il corso di una giornata, di una vita. Lasciate che la marea faccia il suo corso, e preparatevi a ricevere le sorprese che porterà con sé. Allenatevi alla resilienza e a trovare il positivo anche nei momenti bui. Si può fare!” * S.S.C. *