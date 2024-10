La BC Servizi Arezzo trionfa nel finale contro Quarrata: primo successo stagionale al Palasport Estra

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – CLS Dany Basket Quarrata 74-69

Parziali: 19-18, 37-30, 54-53

BC Servizi: Scortica 2, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 2, Fabrizi ne, Buzzone 12, Lemmi 6, Prenga 18, Vagnuzzi ne, Kader 8, Terrosi, Bischetti 15. All. Fioravanti Ass.Liberto

CLS: Nyuol ne, Lytvyn, Balducci 4, Molteni 10, Artioli 15, Calabrese 5, Regoli 12, Bortnikovs 3, Antonini 20, Babovic. All. Tonfoni Ass. Livi

Esordio vincente al Palasport Estra per la BC Servizi Arezzo, che conquista i primi due punti in campionato dopo una partita combattuta ed emozionante contro il CLS Quarrata. La squadra di coach Fioravanti inizia forte, decisa a proseguire sulla scia del secondo tempo di Siena, ma Quarrata resta sempre a contatto. Il primo quarto si chiude sul 19-18 per Arezzo.

Nel secondo periodo, la BC Servizi allunga fino a 10 punti di vantaggio grazie a un break di 6-0 culminato da un canestro di Prenga su assist di Buzzone. Tuttavia, Quarrata riesce a fermare l’attacco amaranto, bloccandolo a quota 37 per tre minuti, fino al 37-30 all’intervallo.

Al rientro in campo, Bischetti e Toia riportano Arezzo a +10, ma Quarrata non molla. Antonini e Artioli puniscono la difesa amaranto, riducendo lo svantaggio. La partita resta equilibrata e il terzo quarto si chiude sul 54-53 per Arezzo.

Negli ultimi dieci minuti, Quarrata passa avanti con canestri di Antonini e Artioli, ma Arezzo resta attaccata agli avversari, trovando un sorpasso decisivo grazie a una tripla di Buzzone e un’incursione di Toia. Una solida difesa e i punti dalla lunetta di Prenga mantengono Arezzo in vantaggio, fino al definitivo 74-69 che fa esplodere il Palasport Estra.

Una vittoria importante per la BC Servizi Arezzo, che ora si prepara per la sfida infrasettimanale contro l’USE Empoli, ferita dalla recente sconfitta contro Costone Siena.