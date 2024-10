I disegni dei bambini: una finestra sull’animo dei più piccoli

“Tra il 25 e il 26 maggio 2024, Papa Francesco ha presieduto il primo “World Children’s Day”, riunendo circa 50.000 bambini da tutto il mondo allo Stadio Olimpico di Roma. Questo evento ha dato ai bambini uno spazio per condividere sogni, speranze e riflessioni, incoraggiandoli a immaginare e costruire un futuro di pace.

Spesso i bambini esprimono questi desideri nei loro disegni. Disegnano cannoni che sparano fiori, simbolo di una speranza di pace, come cantavano, negli anni Sessanta, l’iconico complesso musicale “I Giganti” con la frase -“Mettete dei fiori nei vostri cannoni….” – Una visione semplice, ma potente, che ci ricorda quanto i bambini aspirino a un mondo diverso, più sereno.

Proteggerli non significa chiuderli in una bolla, ma evitare che siano esposti costantemente a notizie terribili, violenze e tragedie. I nostri telegiornali sono pieni di queste nefandezze, e spesso i bambini ne sono esposti senza filtro, anche durante i pasti. Credo che sia fondamentale permettere loro di vivere la propria infanzia in serenità, continuando a credere nei loro sogni e, perché no, in Babbo Natale!

Un altro aspetto importante nella protezione dei bambini oggi riguarda la loro esposizione sui social media. La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, ha proposto una legge che vieta la sovraesposizione dei minori “online” senza adeguata tutela. Anche se potrebbe sembrare una limitazione, è cruciale per proteggere i bambini da possibili pericoli, come la perdita di “privacy” o l’attenzione di individui malintenzionati. Pur rischiando di perdere la visibilità di alcuni talenti in erba, la priorità resta la loro sicurezza.

Noi adulti, al contrario, siamo sommersi da notizie angoscianti, come se qualcuno volesse indurci in una condizione continua di ansia e depressione. Spesso sembra che ci sia una volontà dall’alto di farci vivere in uno stato di paura, spingendoci a cercare rimedi per lenire questa angoscia. Anche se è solo una riflessione personale, non posso fare a meno di pensare che queste ansie siano in qualche modo indotte, creando un circolo vizioso da cui è difficile uscire.

Tuttavia, bisogna anche riconoscere che non tutti i genitori credono nel proteggere i bambini dalle realtà difficili. Conosco molte persone che pensano che i figli siano pronti ad affrontare il mondo già a 18 anni, educandoli a essere coraggiosi e indipendenti. Questa visione si contrappone invece a chi ritiene che la maturità arrivi più tardi, verso i 28 anni, quando i lobi frontali sono completamente sviluppati.

Ciascuno cresce i propri figli con le migliori intenzioni, e non esiste una verità assoluta. Alcuni genitori preferiscono prepararli fin da piccoli alle difficoltà della vita, mentre altri pensano che sia importante lasciarli sognare ancora un po’. La sfida è trovare un equilibrio tra protezione e preparazione, dando loro gli strumenti per affrontare il mondo senza sovraccaricarli di ansie che appartengono purtroppo, già, a noi adulti.” * S.S.C. “