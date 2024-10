Un caos temporale tra icone e realtà: Ugo alle prese con un figlio tridimensionale

Il GRANDE MUTAMENTO

Cerase: “Cosa vuoi fare di scherzo, nonno avo!!?”

Io: “Venite qua ragazzi… bla, bla, bla!!!”

Lyn: “Io curerò il bambino, anzi i bambini!?!!”

… Mentre Ugo si trovava ancora a muovere la manovella da me bloccata, in quanto l’ho scritto ora, e Ruth e Aloe stavano accudendo alla fatica del pover’uomo, suona alla porta Ranka, la distributrice di piacere, frequentata da Ugo e dalla sua icona, e va ad aprire Pino… Continua a leggere

Pino: “Si accomodi, si accomodi!!”

Ruth: “Chi è Pino!?” grida dalla stanza del trasferspaziotemporale coassiale!?!!…

Pino: “Entra nella stanza del trasfer e… c’è quella signorina con la gamba duttile asincrona, che desidera parlare con Ugo!?!”

Ugo: “Aloe, metti bene la zeppa per il fermo, che vado di là!”

Ruth: “Vengo pure io, cosa vuole!?”

Aloe: “Metto la zeppa e vi seguo!?”

Entrati nel salotto, Ranka: “Guarda, Ugo, mi è uscito dalla stampante tre D ad espansione questo bimbo e… è tutto te!!”

Ugo: “Ma, ma, mha! Io è 2 settimane che non ti frequento e poi mi dicevi che non mettevi la carta, quando…!!”

Ruth: “Sei un porco! Non ti bastava di aver spedito via i miei ragazzi, non ti bastano due bricieautonome e ora cosa si fa? O fuori te o ce ne andiamo noi due!!”

Aloe: “Sì, sì, fuori te!!”

Ugo: “Calma, fermi tutti… calma. Ranka, sì, io ti ho frequentato, lo ammetto, ma al momento culminante quando hanno inserito il seme per questa creatura che è tutta me, hanno… o ho fatto ahhh!, o hhha!?”

Ranka: “Hai fatto hhha!!”

Ugo: “Allora è la mia icona, quello sporcaccione!!!”

Ranka: “Ecco perché ti trovavo più in forma negli ultimi tempi, ma ora che si può fare!!”

Mana, che era presente a tutta la scena, prende la parola e saggiamente: “Non è niente, non è niente!!”

Ruth: “Come non è niente? Ora con il figlio è tutta un’altra cosa!!”

Aloe: “Chissà i citti come sarebbero contenti!?”

Ruth: “Macché contenti, contenti!?”

Mana: “Calma, calma, è facile, Ranka, lo rimetti dentro la tre D e pigi il pulsante cancel!!”

Ranka: “No, no, non voglio abortire, lo tengo e devi dire a quell’icona, caro Ugo, che a fine di ogni mese porti gli alimenti!!!”

Uscita Ranka da casa Marsili, Ugo andò in bagno e davanti allo specchio si disse: “Ora datti da fare se no mi faccio una plastica!!!??”

Intanto entra Rita, moglie di Lesto, senza stampante, ma con il pancione: “È un maschio!”

“Ah, ah, ah, che casino hai fatto, nonno avo,” esclama Lyn, “non ci capisco più niente!!”

Cerase: “Ma se è figlio di un’icona, può essere considerato frutto dell’immaginazione di Ranka!??”

Io: “Pensala come ti pare, tuttavia è bello che una briciautonoma come Ranka possa avere un figlio, anch’essa è femmina di donna!?!”